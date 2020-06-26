Президент Ильхам Алиев: Ситуация, сложившаяся во фронтовой зоне, еще раз показывают, что Азербайджан обладает стратегическим преимуществом

БАКУ/Trend/ - Ситуация, сложившаяся во фронтовой зоне, еще раз показывают, что Азербайджан обладает стратегическим преимуществом.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

"Современные установки противовоздушной обороны позволяют защитить нашу страну, в том числе стратегические объекты. Вопросы, доложенные мне на проведенном сегодня совещании, в том числе ситуация, сложившаяся во фронтовой зоне, еще раз показывают, что Азербайджан обладает стратегическим преимуществом. Поэтому оснащение нашей армии современным оружием, боеприпасами и техникой будет продолжаться и впредь. В то же время модернизированы наши боевые самолеты, у нас более ста военных и военно-транспортных вертолетов. Это тоже наш большой потенциал. Беспилотные летательные аппараты изготовлены лучшими производителями. Это производство налажено и в Азербайджане. Что касается местного производства, то могу сказать, что по линии Министерства оборонной промышленности, созданного моим Распоряжением 15 лет назад, производится продукция военного назначения более 1300 наименований", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что у нас никогда не было военной промышленности.

"Если бы мы ее не создали, то сегодня могли столкнуться с большими проблемами. Но сейчас мы не только обеспечиваем себя многими видами продукции военного назначения, но и экспортируем ее, причем география экспорта расширилась. Мы экспортируем военную продукцию в десятки стран. 15 лет назад об это невозможно было бы даже подумать. Наверное, никто бы в это не поверил. Но это реальность. Мы создаем реальность собственными руками, своими силами и волей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому все это – забота об армии, офицерах, солдатах, быт, улучшение условий службы и оснащение нашей армии оружием, боеприпасами и техникой, а также, конечно, повышение боеспособности – основные факторы.

"И, конечно же, патриотизм. Поэтому в каждой воинской части идеологическое воспитание должно быть организовано на высоком уровне. Весь руководящий состав отвечает за то, чтобы наша молодежь воспитывалась в национальном, патриотическом духе, знала цену независимости. Она должна знать, что независимость досталась нам нелегко, что сегодня защита и укрепление независимости требуют от многих стран большого умения. Сейчас достаточно взглянуть на карту мира, чтобы увидеть, что есть название страны, но она фактически не является независимой. Почему? Потому, что не может проводить независимую политику, находится под влиянием другого. Сколько в последнее время мы видели стран, которые не могут защитить себя, фактически распадаются, уничтожаются, гибнут люди, разрушается вся инфраструктура. Почему? Потому, что они не смогли защитить себя. А для защиты нужны и сила, и твердая воля, и вера", - добавил Президент Ильхам Алиев.