Президент Ильхам Алиев: Если бы Гейдар Алиев не пришел к власти, еще неизвестно, докуда могла дойти Армения

БАКУ/Trend/ - Если бы Гейдар Алиев не пришел к власти, еще неизвестно, докуда могла дойти Армения.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

"Конечно, этот конфликт – горькое наследие власти Народного фронта Азербайджана, потому что именно в результате их предательской деятельности наши земли оказались под оккупацией. Это должен знать каждый. Оккупация Шуши была большой трагедией. В то время в Азербайджане шла борьба за власть. Народный фронт Азербайджана пытался любыми путями прийти к власти. Для того, чтобы сместить прежнюю власть, он прибег к самым грязным, самым вероломным действиям, сдал Шушу армянам. Военнослужащие хорошо знают, что Шуша – это неприступная крепость. Захватить ее невозможно. Они сдали, продали ее, чтобы сместить власть и самим прийти к власти. К сожалению, так и случилось. В мае 1992 года Шуша и Лачин были оккупированы, отряды Народного фронта незаконным путем пришли к власти. Что они сделали после этого? Стали разваливать нашу страну", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, оккупированные земли остались в стороне, они же занимались грабежом, взяточничеством, хищениями, вырезали и продавали кабели.

"Грабеж приобрел массовый характер. В итоге, с одной стороны, народ не вытерпел этого, а с другой, - в апреле 1993 года Армения оккупировала Кяльбаджар. Эта пришедшая к руководству незаконными путями предательская власть Народного фронта Азербайджана сдала Кяльбаджар Армении, после чего между Арменией и Нагорным Карабахом появилась географическая связь. Начались поездки, поставки оружия, боеприпасов, техники. Что они сделали после этого? Вместо того, чтобы защищать земли, пролили братскую кровь, развязали гражданскую войну, бомбили Гянджу. Они захватили в плен азербайджанских солдат. Там теряются земли, а здесь они дерутся за власть. Именно в результате этого наши земли оказались под оккупацией. Если бы Гейдар Алиев не пришел к власти, еще неизвестно, докуда могла дойти Армения", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому каждый должен знать эту историю.

"Эта оккупация – результат предательских и вероломных действий Народного фронта Азербайджана. Народ не вынес их, и они бежали. Как это можно назвать? Только дезертирством. Президент дезертировал, бежал в Кяляки. Хорошо, ты - Верховный главнокомандующий, страна находится в условиях войны. Ты обязан защищать народ, государство, государственность. А он ночью тайно вылетел в Нахчыван, а затем оказался в Кяляки. Как это можно назвать? Хочу обратиться к тем, кто сейчас пытается оправдать это. Как это можно назвать? Трусость, предательство, дезертирство. Другого названия нет. И все должны знать это. А что сделали другие?", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что тогдашний государственный секретарь сегодня называет себя якобы оппозицией.

"Но что это за оппозиция, азербайджанскому народу хорошо известно. Сегодня все граждане видят по интернету, каковы их воспитание, культура, действия. Я говорил, чем хуже в Азербайджане, тем лучше для них. Посмотрите, чему они радуются. Они рады тому, что цены на нефть упали до 14 долларов. Кто этому рад? Армения и этот антинациональный совет, называющий себя оппозицией. Ведь если цена на нефть падает до 14 долларов, то люди будут страдать от этого, появятся проблемы, могут возникнуть проблемы в социальной сфере, наша экономика замедлится. Но это им на руку. Чем хуже Азербайджану, тем лучше для них. Они и в то время жили по этому принципу. Поэтому и сдали наши земли. Государственный секретарь в то время дезертировал вместе с президентом. Он тоже скрылся в Кяляки. Председатель парламента дезертировал. Они – дезертиры, предатели, изменники. Каждый должен знать это, и никто не должен забывать", - добавил Президент Ильхам Алиев.