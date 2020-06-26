Президент Ильхам Алиев: Оказывается, сам премьер-министр Армении и его семья занимаются контрабандой

Политика 26 июня 2020 04:33 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Оказывается, сам премьер-министр Армении и его семья занимаются контрабандой

БАКУ/Trend/ - Оказывается, сам премьер-министр Армении и его семья занимаются контрабандой.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

"Что показывают последние события в Армении? Политические оппоненты преследуются, подвергаются аресту, в конституцию вносятся незаконные изменения. В то время как эти изменения могут быть внесены лишь на референдуме. Увидели, что на референдуме не прошло, внесли изменения в парламенте. Значит, разделение власти полностью нарушено. Законодательная власть, исполнительная власть, судебно-правовая сфера уже находятся в руках одного человека, являются инструментом, и эта диктатура укрепляется. В то же время массовый характер в Армении приобрели коррупция, хищения, взяточничество, кумовство. Все это сейчас уже всплывает наружу. Оказывается, сам премьер-министр и его семья занимаются контрабандой", - сказал президент Ильхам Алиев.

По его словам, во главе контрабанды сигарет стоят премьер-министр, его семья и близкие.

"Вслед за этим возбуждаются уголовные дела против богатых бизнесменов, после чего их вынуждают перечислять деньги в созданный ими фонд. А деньги из этого фонда забираются и присваиваются. То есть, сегодня премьер-министр Армении и его близкие родственники, окружение превратились в символ взяточничества. Посмотрите, какими были их финансовые возможности два года назад и какие они сейчас. Поэтому в Армении господствует диктатура, и чем дольше это будет продолжаться, тем раньше имеющиеся там проблемы достигнут критической отметки. В принципе если провести объективный анализ, то можно увидеть, что перспектив развития там нет, потому что страна не может содержать себя, охранять свои границы, их границы охраняют солдаты и офицеры зарубежных стран", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Армения не может обеспечить свою военную силу, иностранное государство имеет там военную базу.

"Она не может приобретать оружие, иностранное государство бесплатно предоставляет им оружие и боеприпасы. Она не может правильно построить свою экономику и живет за счет кредитов, умоляя и попрошайничая. В настоящее время она клянчит у Европейского Союза 90 миллионов долларов, выпрашивает у того и другого. Она переживает демографический кризис, люди покидают эту страну и происходит естественная депопуляция. Сегодня реальное население Армении – менее 2 миллионов человек. Об этом знаю я, знает руководство Армении. При этом страна выдвигает против соседей, причем против кого - такого крупного государства, как Турция, территориальные притязания. Выдвигает против Турции необоснованные обвинения в «геноциде». Никакого геноцида не было. Армяне совершили геноцид против нас и в 1918 году, и в Ходжалы. Поэтому будущее страны, которая живет такими притязаниями, остается очень темным", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, мы же становимся и должны становиться сильнее во всех сферах, в международной плоскости - стабильность в стране, реформы в экономической сфере, решение социальных проблем, развитие регионов и, наконец, армейское строительство.

"Поэтому мы будем идти по этому пути и дальше будем укреплять нашу армию, выделять ей столько средств, сколько необходимо. Невзирая ни на что – упали цены на нефть до 14 долларов, хочу напомнить тот случай, который вызвал радость Народного фронта, или же поднялись, не важно, - наша экономика устойчива, и мы и дальше будем делать для нашей армии все, что необходимо.Я еще раз хочу поздравить весь личный состав Вооруженных сил Азербайджана с этим прекрасным праздником. Желаю вам новых успехов, новых побед. Спасибо", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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