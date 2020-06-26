Президент Ильхам Алиев о власти Народного фронта Азербайджана: Они – дезертиры, предатели, изменники

БАКУ/Trend/ - Они – дезертиры, предатели, изменники. Каждый должен знать это, и никто не должен забывать.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

"Эта оккупация – результат предательских и вероломных действий Народного фронта Азербайджана. Народ не вынес их, и они бежали. Как это можно назвать? Только дезертирством. Президент дезертировал, бежал в Кяляки. Хорошо, ты - Верховный главнокомандующий, страна находится в условиях войны. Ты обязан защищать народ, государство, государственность. А он ночью тайно вылетел в Нахчыван, а затем оказался в Кяляки. Как это можно назвать? Хочу обратиться к тем, кто сейчас пытается оправдать это. Как это можно назвать? Трусость, предательство, дезертирство. Другого названия нет. И все должны знать это. А что сделали другие? Тогдашний государственный секретарь сегодня называет себя якобы оппозицией. Но что это за оппозиция, азербайджанскому народу хорошо известно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня все граждане видят по интернету, каковы их воспитание, культура, действия.

"Я говорил, чем хуже в Азербайджане, тем лучше для них. Посмотрите, чему они радуются. Они рады тому, что цены на нефть упали до 14 долларов. Кто этому рад? Армения и этот антинациональный совет, называющий себя оппозицией. Ведь если цена на нефть падает до 14 долларов, то люди будут страдать от этого, появятся проблемы, могут возникнуть проблемы в социальной сфере, наша экономика замедлится. Но это им на руку. Чем хуже Азербайджану, тем лучше для них. Они и в то время жили по этому принципу. Поэтому и сдали наши земли. Государственный секретарь в то время дезертировал вместе с президентом. Он тоже скрылся в Кяляки. Председатель парламента дезертировал. Они – дезертиры, предатели, изменники. Каждый должен знать это, и никто не должен забывать", - отметил Президент Ильхам Алиев.