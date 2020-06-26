Президент Ильхам Алиев: В Армении господствует диктатура, и чем дольше это будет продолжаться, тем раньше имеющиеся там проблемы достигнут критической отметки

БАКУ/Trend/ - В Армении господствует диктатура, и чем дольше это будет продолжаться, тем раньше имеющиеся там проблемы достигнут критической отметки.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

"В настоящее время в Армении уже господствует диктатура. Это – неизбежный факт. Один из журналистов, примерно год назад находившийся у них под арестом, до конца объявил голодовку и умер. Ни одна международная организация, Совет Европы, служба ОБСЕ по печати не издали ни единого звука. Почему? Потому, что знают, кто такие нынешние руководители Армении. Что показывают последние события? Политические оппоненты преследуются, подвергаются аресту, в конституцию вносятся незаконные изменения. В то время как эти изменения могут быть внесены лишь на референдуме. Увидели, что на референдуме не прошло, внесли изменения в парламенте. Значит, разделение власти полностью нарушено", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, законодательная власть, исполнительная власть, судебно-правовая сфера уже находятся в руках одного человека, являются инструментом, и эта диктатура укрепляется.

"В то же время массовый характер в Армении приобрели коррупция, хищения, взяточничество, кумовство. Все это сейчас уже всплывает наружу. Оказывается, сам премьер-министр и его семья занимаются контрабандой. Во главе контрабанды сигарет стоят премьер-министр, его семья и близкие. Вслед за этим возбуждаются уголовные дела против богатых бизнесменов, после чего их вынуждают перечислять деньги в созданный ими фонд. А деньги из этого фонда забираются и присваиваются. То есть, сегодня премьер-министр Армении и его близкие родственники, окружение превратились в символ взяточничества. Посмотрите, какими были их финансовые возможности два года назад и какие они сейчас. Поэтому в Армении господствует диктатура, и чем дольше это будет продолжаться, тем раньше имеющиеся там проблемы достигнут критической отметки", - подчеркунул Президент Ильхам Алиев.