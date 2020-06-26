Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части министерства обороны (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - 25 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны.

Как сообщает Trend, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков и заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами, генерал-лейтенант Рамиз Тахиров отдали рапорт главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководящими работниками Министерства обороны.

Глава государства был проинформирован о боевых средствах, только что включенных в систему противовоздушной обороны.

Было отмечено, что строительство воинской части общей площадью более 11 гектаров началось два года назад и уже завершилось, обеспечено высокое качество проведенных работ. Построены здания общежитий как для офицеров, так и солдат. В здании столовой имеются все условия для питания солдат. Созданы медпункт и другие подсобные помещения, оснащенные современным оборудованием.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании штаба.

Было отмечено, что в целях усовершенствования боевой подготовки на территории воинской части созданы учебные площадки, территория полностью благоустроена.

После ознакомления с воинской частью Президент Ильхам Алиев встретился с военнослужащими.

Глава государства выступил на встрече с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева

- Я хочу поздравить вас и весь личный состав нашей армии с наступающим Днем Вооруженных сил. Желаю Вооруженным силам Азербайджана новых успехов, новых побед. Накануне праздника мы отмечаем открытие новой воинской части. Я ознакомился с положением, мне доложили о прежней ситуации. Конечно, новая воинская часть отвечает всем высоким стандартам.

В последние годы в строительстве армии в нашей стране, в частности, в строительстве воинских частей, применяются азербайджанские стандарты, которые заслуживают самой высокой оценки. Достаточно много и новшеств, созданы все возможности для несения службы на высоком уровне. В казармах даже установлены кондиционеры, что свидетельствует об очень больших подвижках в данной сфере. По моему указанию все наши воинские части, городки, военные базы фактически заново перестраиваются. По последним данным, в 90 процентах воинских частей, можно сказать, завершились ремонтно-восстановительные работы и реконструкция. Считаю, что максимум в течение полутора-двух лет остальные воинские части также будут приведены в такое состояние, потому что условия службы солдат и офицеров повышают их боеспособность, а также позволяют выполнить любую задачу. К тому же, это еще одно проявление заботы Азербайджанского государства о своей армии. Армейское строительство является для нас приоритетным вопросом. Это естественно, потому что мы живем в условиях войны, и в таком случае все вопросы, связанные с армией, являются важнейшей задачей.

Должен также отметить, что, наряду с улучшением условий службы личного состава, решаются бытовые проблемы офицеров. Офицерам, безупречно отслужившим в армии 20 лет, государством по моему указанию предоставляются квартиры, и эта программа исполняется. Конечно, это требует крупных средств, и мы их выделяем. До сегодняшнего дня данной программой были охвачены 1700 офицеров, им предоставлены хорошие квартиры. Недавно я дал указание, чтобы до конца года государство предоставило квартиры еще 419 офицерам. Таким образом, по ситуации на сегодняшний день обеспечено максимальное число офицеров, охваченных данной программой. По предоставленным мне последним данным, в очереди еще находятся чуть более 200 офицеров. Их жилищные проблемы также будут решены. Считаю, что и это – картина, которая очень редко наблюдается в мировой практике. Азербайджан и здесь находится в первых рядах, проявляет новаторство, потому что военнослужащие, преданно и безупречно служившие Родине, должны быть на высоком уровне обеспечены государством. В жизни каждого человека жилищная проблема является очень важным вопросом, и мы ее решаем. Забота о нашей армии не ограничивается этим. Регулярно повышается заработная плата военнослужащих. В частности, могу сказать, что отличившиеся военнослужащие вознаграждаются. И это естественно.

Успешное развитие нашей армии в последние годы налицо. Азербайджанский народ знает и видит это. Это отмечают и влиятельные структуры, составляющие рейтинги армий мира. Сегодня Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мире. Мы добились этого в результате неутомимой деятельности. Потому что в моей деятельности как президента армейское строительство находится на первом месте.

Конечно, все остальные вопросы также должны находить и находят решение. Сегодня Азербайджан в мировом масштабе является страной, которая полагается на собственные силы и ни от кого не зависит. Однако мы живем в условиях войны и также видим, что сегодня силовой фактор в мире, международной плоскости выходит на передний план. Нормы международного права грубо нарушаются, не соблюдаются. К сожалению, сегодня в международных отношениях преобладает принцип "кто сильный, тот и прав". Мы видим, наблюдаем это и должны предпринимать свои шаги в соответствии с этим, потому что нам необходимо считаться с реальной ситуацией. Нарушение норм международного права должно побуждать любую страну к усилению своего военного потенциала, и мы уже давно приступили к этому. Именно в результате этого сегодня Азербайджанская армия обладает высочайшим профессионализмом. В то же время по моему указанию в последние годы организуется оснащение нашей армии оружием, боеприпасами и техникой. На эти цели израсходованы миллиарды долларов. Сегодня Азербайджанская армия входит в число мощных армий с точки зрения технического оснащения. Наша бронетехника отвечает самым высоким стандартам. Модернизировалась наша система противовоздушной обороны, и задача этой воинской части заключается именно в этом. Мы приобрели в нескольких странах самые современные установки противовоздушной обороны. Их интеграция друг с другом в Азербайджане – на нашей географии - тоже непростой вопрос. Потому что наши системы противовоздушной обороны – это не секрет, данная информация уже раскрыта, - произведены в России, Беларуси, Израиле. В то же время установки, оставшиеся с советских времен, они тоже модернизированы. Нужна их интеграция друг с другом, нужно разместить их так, чтобы все наши стратегические объекты были защищены с воздуха. Конечно, это требует высокого профессионализма и средств. Если бы у нас не было средств, то где бы мы это приобрели? Какая страна давала нам что-то бесплатно, даром? Такой страны нет и никогда не было, в том числе в военной сфере. Мы все приобрели за свой счет. Если бы мы не создали сильную экономику, не реализовали гигантские нефтегазовые проекты, то где бы взяли эти средства? Все эти вопросы взаимосвязаны.

Современные установки противовоздушной обороны позволяют защитить нашу страну, в том числе стратегические объекты. Вопросы, доложенные мне на проведенном сегодня совещании, в том числе ситуация, сложившаяся во фронтовой зоне, еще раз показывают, что Азербайджан обладает стратегическим преимуществом. Поэтому оснащение нашей армии современным оружием, боеприпасами и техникой будет продолжаться и впредь. В то же время модернизированы наши боевые самолеты, у нас более ста военных и военно-транспортных вертолетов. Это тоже наш большой потенциал. Беспилотные летательные аппараты изготовлены лучшими производителями. Это производство налажено и в Азербайджане.

Что касается местного производства, то могу сказать, что по линии Министерства оборонной промышленности, созданного моим Распоряжением 15 лет назад, производится продукция военного назначения более 1300 наименований. У нас никогда не было военной промышленности. Если бы мы ее не создали, то сегодня могли столкнуться с большими проблемами. Но сейчас мы не только обеспечиваем себя многими видами продукции военного назначения, но и экспортируем ее, причем география экспорта расширилась. Мы экспортируем военную продукцию в десятки стран. 15 лет назад об это невозможно было бы даже подумать. Наверное, никто бы в это не поверил. Но это реальность. Мы создаем реальность собственными руками, своими силами и волей.

Поэтому все это – забота об армии, офицерах, солдатах, быт, улучшение условий службы и оснащение нашей армии оружием, боеприпасами и техникой, а также, конечно, повышение боеспособности – основные факторы. И, конечно же, патриотизм. Поэтому в каждой воинской части идеологическое воспитание должно быть организовано на высоком уровне. Весь руководящий состав отвечает за то, чтобы наша молодежь воспитывалась в национальном, патриотическом духе, знала цену независимости. Она должна знать, что независимость досталась нам нелегко, что сегодня защита и укрепление независимости требуют от многих стран большого умения. Сейчас достаточно взглянуть на карту мира, чтобы увидеть, что есть название страны, но она фактически не является независимой. Почему? Потому, что не может проводить независимую политику, находится под влиянием другого. Сколько в последнее время мы видели стран, которые не могут защитить себя, фактически распадаются, уничтожаются, гибнут люди, разрушается вся инфраструктура. Почему? Потому, что они не смогли защитить себя. А для защиты нужны и сила, и твердая воля, и вера.

Поэтому поручаю вам: во всех воинских частях необходимо придавать особое значение идеологической обстановке. У каждого солдата, офицера должно быть полное представление об истории нашей страны, как древней, так и современной. Я неоднократно говорил, что мы, к сожалению, не знали своей реальной истории. Мы не виноваты в этом, потому что мы так читали, нас так учили. В советское время большинство уроков истории было фальсификацией. Враги азербайджанского народа преподносились как герои. Бандитская группа 26 бакинских комиссаров преподносилась как герои. Преступные армянские националисты, возглавлявшие эту банду, преподносились как герои. Их имена присваивались районам, им возводились памятники. Палачу азербайджанского народа Шаумяну был установлен памятник, его имя было увековечено. Мы видели эту историю. Но все же вина не в нас. Такой была история советской власти. Те, кто строил независимость, преподносились как враги. Азербайджанская Демократическая Республика преподносилась как антинациональная структура. А преступники, отнявшие у нас независимость, местные предатели считались героями. Их именами назывались улицы, им возводили памятники, монументы. Может, уже забылось, в саде Сахиль был установлен памятник 26 бакинским комиссарам. Я подумал, что это такое? Они пролили кровь азербайджанского народа, уничтожали нас. Разве можно, чтобы в центре города был такой памятник? Этот памятник и памятники членам бандитского отряда были снесены, и я поступил правильно. Их могилы были перенесены оттуда с соблюдением всех религиозных обрядов. Но это было невыносимо, что в центре нашего города был возведен памятник врагам азербайджанского народа.

Поэтому я говорю, что наша молодежь должна знать эту историю, нашу древнюю историю. Она должна знать, что нынешняя Армения сформировалась на азербайджанских землях, должна знать настоящие названия географических топонимов на карте сегодняшней Армении. Мне приходится встречать где-то на карте измененные армянские названия. Делаю замечания всем местным исполнительным органам: если не знаете, то спросите. Подумайте, что вы пишите, ведь это имеет древнее азербайджанское название. Это – наша земля. Поэтому мы должны уделять этой сфере особое внимание. Каждый молодой человек, отслуживший в армии, после демобилизации и возвращения в гражданскую жизнь должен знать свою историю такой, какая она есть.

Конечно, главное - это боеспособность. Все остальные факторы, которые я отметил, служат повышению боеспособности. В этом направлении также предпринимаются необходимые шаги. Об этом свидетельствуют военные операции как 2016, так и 2018 годов. Нам удалось освободить от оккупантов большую территорию. В 2016 году мы освободили от врага часть Физулинского, Джебраильского, Агдеринского районов и подняли на этих землях азербайджанский флаг. Мы вошли в окопы, вырытые армянами на оккупированных землях. В настоящее время мы находимся и закрепились там. В результате успешной нахчыванской операции мы освободили от оккупантов территорию площадью более 10 тысяч гектаров и вышли на стратегические высоты. Дорога, ведущая из Армении в Нагорный Карабах, проходит перед нашими глазами. Поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на повышение боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы к восстановлению территориальной целостности. Наша территориальная целостность должна быть и будет восстановлена. Пусть никто не сомневается в этом. Просто мы должны стать еще сильнее. Должны постоянно следить за геополитической обстановкой, правильно анализировать меняющуюся ситуацию в международной плоскости и обрести больше друзей на международной арене. И мы это делаем. Сегодня на международной арене стран, которые дружат с Азербайджаном, с каждым днем становится больше.

Сегодня армяне проводят политику незаконного заселения оккупированных земель. Я уже несколько раз высказывал свои мысли по этому поводу, в том числе в рамках международных мероприятий. Я уделил внимание данному вопросу и в рамках последнего Саммита Восточного партнерства Европейского Союза. Мы поднимаем и будем поднимать этот вопрос во всех международных организациях. Незаконному заселению должен быть положен конец. Мы призываем к этому международную общественность. Мы хотим, чтобы сопредседатели Минской группы уделили этому вопросу особое внимание с тем, чтобы незаконное заселение было остановлено. Потому что политика Армении заключается именно в этом. Они переименовали наши города, сначала на территории нынешней Армении, а теперь – в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах. Они проложили там "границы", уничтожили наше историческое прошлое, мечети, пытаются арменизировать наши исторические памятники, земли. В настоящее время они хотят провести незаконное заселение, однако испытывают трудности из-за недостатка человеческих ресурсов. Но все же стремятся к этому в результате деятельности диаспоры. Пусть все знают - мы не допустим этого. Мы твердо стоим на своей позиции, связанной с конфликтом, и не отступим ни на шаг. Сейчас международные организации особо отмечают принцип территориальной целостности. Многие из выступавших на последнем Саммите Восточного партнерства Европейского Союза, мировые лидеры внесли ясность в данный вопрос. Принцип территориальной целостности превалирует над принципом самоопределения народов. Пусть никто не сомневается в этом. Что же касается Армении и нагорно-карабахского вопроса в целом, то принцип самоопределения не действует, потому что армянский народ уже самоопределился, у него есть армянское государство, хотя и созданное на азербайджанской земле. Мы никак не можем допустить создания на азербайджанской земле второго армянского государства. Однако, еще раз хочу сказать, принцип территориальной целостности сегодня преобладает. Поэтому с точки зрения международного права, исторической справедливости наша позиция совершенна. Конечно, конфликт должен быть урегулирован на основе этих принципов. Но, как я уже отметил, силовой фактор в мире выдвигается на передний план, и мы должны накопить силы, решить вопрос любым путем.

Конечно, этот конфликт – горькое наследие власти Народного фронта Азербайджана, потому что именно в результате их предательской деятельности наши земли оказались под оккупацией. Это должен знать каждый. Оккупация Шуши была большой трагедией. В то время в Азербайджане шла борьба за власть. Народный фронт Азербайджана пытался любыми путями прийти к власти. Для того, чтобы сместить прежнюю власть, он прибег к самым грязным, самым вероломным действиям, сдал Шушу армянам. Военнослужащие хорошо знают, что Шуша – это неприступная крепость. Захватить ее невозможно. Они сдали, продали ее, чтобы сместить власть и самим прийти к власти. К сожалению, так и случилось. В мае 1992 года Шуша и Лачин были оккупированы, отряды Народного фронта незаконным путем пришли к власти. Что они сделали после этого? Стали разваливать нашу страну. Оккупированные земли остались в стороне, они же занимались грабежом, взяточничеством, хищениями, вырезали и продавали кабели. Грабеж приобрел массовый характер. В итоге, с одной стороны, народ не вытерпел этого, а с другой, - в апреле 1993 года Армения оккупировала Кяльбаджар. Эта пришедшая к руководству незаконными путями предательская власть Народного фронта Азербайджана сдала Кяльбаджар Армении, после чего между Арменией и Нагорным Карабахом появилась географическая связь. Начались поездки, поставки оружия, боеприпасов, техники. Что они сделали после этого? Вместо того, чтобы защищать земли, пролили братскую кровь, развязали гражданскую войну, бомбили Гянджу. Они захватили в плен азербайджанских солдат. Там теряются земли, а здесь они дерутся за власть. Именно в результате этого наши земли оказались под оккупацией. Если бы Гейдар Алиев не пришел к власти, еще неизвестно, докуда могла дойти Армения.

Поэтому каждый должен знать эту историю. Эта оккупация – результат предательских и вероломных действий Народного фронта Азербайджана. Народ не вынес их, и они бежали. Как это можно назвать? Только дезертирством. Президент дезертировал, бежал в Кяляки. Хорошо, ты - Верховный главнокомандующий, страна находится в условиях войны. Ты обязан защищать народ, государство, государственность. А он ночью тайно вылетел в Нахчыван, а затем оказался в Кяляки. Как это можно назвать? Хочу обратиться к тем, кто сейчас пытается оправдать это. Как это можно назвать? Трусость, предательство, дезертирство. Другого названия нет. И все должны знать это. А что сделали другие? Тогдашний государственный секретарь сегодня называет себя якобы оппозицией. Но что это за оппозиция, азербайджанскому народу хорошо известно. Сегодня все граждане видят по интернету, каковы их воспитание, культура, действия.

Я говорил, чем хуже в Азербайджане, тем лучше для них. Посмотрите, чему они радуются. Они рады тому, что цены на нефть упали до 14 долларов. Кто этому рад? Армения и этот антинациональный совет, называющий себя оппозицией. Ведь если цена на нефть падает до 14 долларов, то люди будут страдать от этого, появятся проблемы, могут возникнуть проблемы в социальной сфере, наша экономика замедлится. Но это им на руку. Чем хуже Азербайджану, тем лучше для них. Они и в то время жили по этому принципу. Поэтому и сдали наши земли. Государственный секретарь в то время дезертировал вместе с президентом. Он тоже скрылся в Кяляки. Председатель парламента дезертировал. Они – дезертиры, предатели, изменники. Каждый должен знать это, и никто не должен забывать.

В нынешних условиях мы должны наращивать и наращиваем свои силы. Армения уже несколько лет находится в глубоком кризисе. Могу сказать, что история независимости Армении – в принципе позорная история, потому что нынешняя власть уже неоднократно заявляла и доказала, что лица, руководившие Арменией с 1998 по 2018 год, - преступники, воры, бандиты. Многие из них арестованы. Стало известно, что их генералы – воры, которые крадут солдатскую тушенку и продают ее на рынках. Их герои – преступники, их президенты – взяточники. Нынешняя власть раскрыла все это. Мы и без того знали об этом, а сейчас знает весь мир. То есть, выходит, что в течение 20 лет этой "независимой" страной руководили бандиты, взяточники и преступники. Как можно назвать эту страну? Еще нет и 30 лет, как она существует как якобы независимая страна, и если 20 лет ею руководили бандиты, то как можно ее назвать – бандитская страна, преступная страна. Давайте посмотрим, что произошло после 2018 года. Там якобы была совершена демократическая революция. Все это ложь. Мы знаем откуда поступали туда деньги, наверное, знает и армянский народ. Все знают, какими иностранными кругами управляется нынешняя власть. Просто посмотрите на биографию нынешних руководителей, посмотрите, в каких фондах они работали, у кого получали деньги. Организаторы этих "революций", а по сути, кровавых переворотов на постсоветском пространстве сегодня являются покровителями руководителей Армении. Они управляли ими, и, конечно, народ ненавидел тот грязный криминальный режим хунты. Воспользовавшись этим, они захватили власть. Что произошло после этого? В настоящее время в Армении уже господствует диктатура. Это – неизбежный факт. Один из журналистов, примерно год назад находившийся у них под арестом, до конца объявил голодовку и умер. Ни одна международная организация, Совет Европы, служба ОБСЕ по печати не издали ни единого звука. Почему? Потому, что знают, кто такие нынешние руководители Армении.

Что показывают последние события? Политические оппоненты преследуются, подвергаются аресту, в конституцию вносятся незаконные изменения. В то время как эти изменения могут быть внесены лишь на референдуме. Увидели, что на референдуме не прошло, внесли изменения в парламенте. Значит, разделение власти полностью нарушено. Законодательная власть, исполнительная власть, судебно-правовая сфера уже находятся в руках одного человека, являются инструментом, и эта диктатура укрепляется. В то же время массовый характер в Армении приобрели коррупция, хищения, взяточничество, кумовство. Все это сейчас уже всплывает наружу. Оказывается, сам премьер-министр и его семья занимаются контрабандой. Во главе контрабанды сигарет стоят премьер-министр, его семья и близкие. Вслед за этим возбуждаются уголовные дела против богатых бизнесменов, после чего их вынуждают перечислять деньги в созданный ими фонд. А деньги из этого фонда забираются и присваиваются. То есть, сегодня премьер-министр Армении и его близкие родственники, окружение превратились в символ взяточничества. Посмотрите, какими были их финансовые возможности два года назад и какие они сейчас. Поэтому в Армении господствует диктатура, и чем дольше это будет продолжаться, тем раньше имеющиеся там проблемы достигнут критической отметки. В принципе если провести объективный анализ, то можно увидеть, что перспектив развития там нет, потому что страна не может содержать себя, охранять свои границы, их границы охраняют солдаты и офицеры зарубежных стран. Она не может обеспечить свою военную силу, иностранное государство имеет там военную базу. Она не может приобретать оружие, иностранное государство бесплатно предоставляет им оружие и боеприпасы. Она не может правильно построить свою экономику и живет за счет кредитов, умоляя и попрошайничая. В настоящее время она клянчит у Европейского Союза 90 миллионов долларов, выпрашивает у того и другого. Она переживает демографический кризис, люди покидают эту страну и происходит естественная депопуляция. Сегодня реальное население Армении – менее 2 миллионов человек. Об этом знаю я, знает руководство Армении. При этом страна выдвигает против соседей, причем против кого - такого крупного государства, как Турция, территориальные притязания. Выдвигает против Турции необоснованные обвинения в "геноциде". Никакого геноцида не было. Армяне совершили геноцид против нас и в 1918 году, и в Ходжалы. Поэтому будущее страны, которая живет такими притязаниями, остается очень темным.

Мы же становимся и должны становиться сильнее во всех сферах, в международной плоскости - стабильность в стране, реформы в экономической сфере, решение социальных проблем, развитие регионов и, наконец, армейское строительство. Поэтому мы будем идти по этому пути и дальше будем укреплять нашу армию, выделять ей столько средств, сколько необходимо. Невзирая ни на что – упали цены на нефть до 14 долларов, хочу напомнить тот случай, который вызвал радость Народного фронта, или же поднялись, не важно, - наша экономика устойчива, и мы и дальше будем делать для нашей армии все, что необходимо.

Я еще раз хочу поздравить весь личный состав Вооруженных сил Азербайджана с этим прекрасным праздником. Желаю вам новых успехов, новых побед. Спасибо.