Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Политика 26 июня 2020 02:39 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - 5 июня были сданы в эксплуатацию 330 и 500-киловольтные открытые распределительные установки, 8 энергоблоков, диспетчерский центр управления Теплоэлектростанции "Азербайджан", основной и вспомогательный участки станции, ее здания и сооружения.

Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что первый энергоблок Теплоэлектростанции "Азербайджан", строительство которой началось в 1974 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, был введен в строй 20 октября 1981 года, а последний, 8-й блок, – в 1990 году. ТЭС "Азербайджан", являющаяся гигантским инфраструктурным проектом своего времени и имеющая особое значение для энергетической системы республики, с того периода всегда сохраняла первенство в обеспечении потребностей страны в электроэнергии. Однако в результате аварии, произошедшей на станции 3 июля 2018 года, более половины страны погрузилось во тьму. Из-за аварии на токовом трансформаторе 330-киловольтной подстанции вытекло около тысячи килограммов масла, которое, попав на находящееся поблизости электротехническое оборудование, а также кабели, главным образом, информационные и автоматические, вызвало сильный пожар. В итоге друг за другом аварии нанесли серьезный ущерб энергетической системе страны.

В результате проверки выяснилось, что контактные системы, охладители на генераторах станции устарели и абсолютно непригодны для эксплуатации. В котлах развалились щиты защиты от ветра, оборудование котлов износилось и вышло из строя. Регенеративные нагреватели воздуха, газовые пути, компрессоры и другое оборудование пришли в непригодное состояние из-за длительной эксплуатации. Износились также дымовые трубы и конструкции станции, источники непрерывного питания, можно сказать, не функционировали. Разрушились конструкция, кровельное покрытие и пол машинного зала. Сильно устарела установка химической очистки воды, срок эксплуатации азотных и кислородных установок, реагентного и масляного хозяйств был превышен более чем вдвое. Из-за длительной эксплуатации водородная установка была изношена и стала представлять угрозу. Разрушились даже склоны водоканального участка Верхне-Карабахского канала, проходящего через территорию станции. Истек срок эксплуатации оборудования и защитных систем 330-ти и 500-киловольтных подстанций. А это повысило вероятность аварии до критической отметки.

Президент Ильхам Алиев проехал на электромобиле по территории станции.

Информируя главу государства об условиях, созданных на станции, президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев сказал, что энергоблоки обеспечиваются технической водой посредством Верхне-Карабахского канала. Склоны и дно канала восстановлены бетонными покрытиями, капитально отремонтированы опоры под циркулирующими водными линиями. На территории установлены новые мазутные резервуары, циркулирующие и мазутные насосы. Капитально отремонтированы и газоприемные пункты станции.

В рамках осуществленной в течение двух лет программы на крупнейшей теплоэлектростанции Южного Кавказа по всем параметрам высокими темпами проделаны строительные и восстановительные работы. Основное внимание было уделено реконструкции 8 блоков Теплоэлектростанции "Азербайджан", каждый из которых обладает статусом отдельной электростанции. Для защиты блоков от природных воздействий и, прежде всего, сокращения потерь проделаны изоляционные работы. В рамках программы реконструкции заменены непригодные металлические конструкции, внутренние элементы регенеративных обогатителей воздуха, влияющих на ограничение нагрузки, на турбинных установках обновлены поврежденные рабочие лопасти, водородные и масляные аппараты теплообмена. Химический цех реконструирован на основании антиосмосовой водоочистной технологии, обновлено реагентное хозяйство, установлены дополнительные запасные водные резервуары.

Было отмечено, что вышедшие из строя электродвигатели и насосное оборудование в энергоблоках, требуемые для эксплуатации и ремонта лифты, крупнотоннажный подъемный кран и элементы механизмов, шины высокого напряжения, силовые и контрольные кабели полностью заменены новыми. Отремонтированы также блочные и специальные трансформаторы.

Подчеркнуто, что 330-ти и 500-киловольтные подстанции, явившиеся источником аварии в 2018 году, реконструированы. Все воздушные выключатели с истекшим сроком эксплуатации заменены ключами элегазового типа, а трансформаторы тока и напряжения – современным оборудованием. Для каждой из подстанций построено новое здание управления.

В настоящее время управление работой ТЭС "Азербайджан" осуществляется из нового административного здания. Здесь создан просторный актовый зал для проведения различных мероприятий. Все процессы управляются с недавно установленного гигантского монитора.

Здесь был показан видеоролик, повествующий о том, как управляется станция.

Затем глава государства ввел в действие Теплоэлектростанцию "Азербайджан".

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проекте электростанции "Гобу", которую планируется построить.

Глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву.

Выступая здесь, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Теплоэлектростанция в Мингячевире была построена по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Придя к руководству Азербайджаном в первый раз, Гейдар Алиев проанализировал ситуацию и понял, что энергетическая система Азербайджана нуждается в крупных инвестициях. После анализа всех деталей вопрос был поднят перед советским руководством. В результате его последовательной и целенаправленной деятельности руководство Советского Союза разрешило вложить крупные инвестиции в Азербайджан.

Конечно, это – историческое событие, потому что в то время привлечь в республику средства из централизованных фондов было очень сложно. Гейдар Алиев являлся новым руководителем, и то, что он сразу же выступил с такой инициативой, многих в советском руководстве удивило. Но, несмотря на все это, в результате его деятельности и неустанных усилий в 1971 году было принято решение о строительстве данной станции, началось вложение в Азербайджан крупных средств из централизованных фондов и строительство станции. Еще во время руководства великим лидером Азербайджаном - в 1981 году - был сдан в эксплуатацию первый блок станции. Впоследствии, когда Гейдар Алиев начал работать в Политбюро в Москве и занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров, он постоянно уделял внимание Азербайджану. Гейдар Алиев придавал особое значение строительству этой станции, благодаря его деятельности были построены 7 блоков. Сегодня невозможно представить, с какими проблемами мы могли бы столкнуться в период независимости, если бы в то время не была построена эта станция. После реконструкции генерационная мощность станции составляет 2400 мегаватт.

Естественно, после этого, в частности, за последние 16 лет в нашей стране было построено 30 электростанций, в числе которых мне хотелось бы особо отметить крупные станции – "Джануб" примерно на 800 мегаватт, "Сангачал" более чем на 300 мегаватт, "Сумгайыт" на 525 мегаватт, "Шимал-2" на 400 мегаватт, до этого – "Шимал-1" на 400 мегаватт. Все эти станции построены в последние годы. Но в первые годы независимости Азербайджан жил только за счет этой станции. Лишь благодаря дальновидности Гейдара Алиева и эффективности своевременно предпринятых шагов Азербайджан смог выстоять. Поэтому сегодня перед памятником великому лидеру мы должны особо отметить эти его заслуги.

Энергетическая система любой страны – это ее бьющееся сердце, основной мотор. Без этого ничего не будет, без этого ни о каком развитии и инвестировании не может быть и речи. Поэтому там, где нет энергии, нет и развития. Именно благодаря деятельности Гейдара Алиева Азербайджан смог выстоять в тяжелые годы, в первые годы независимости. Правда, наша энергетическая система устарела, однако, продлевая срок эксплуатации, продолжала генерацию. В те годы мы столкнулись с тяжелым кризисом, зачастую подача электроэнергии прерывалась, в районах она вообще подавалась с перерывами, по два часа в день, также и в Баку. Поэтому эта станция имеет особое значение. Два года назад, когда здесь произошла авария, конечно, все увидели, какой ущерб это нанесло нашей стране, она погрузилась во тьму, остановилось метро, все движение. Эта авария произошла лишь в результате безответственности, халатности, бессовестности. Я пришел в ужас от сообщений, которые мне были предоставлены после этой аварии, сделанных на этой станции фотоснимков. Какая бессовестность! Поэтому я сразу дал указание произвести кадровые перестановки, руководство "Азерэнержи" было укреплено, были даны инструкции. Я дал указание в короткий срок восстановить генерационные мощности теплоэлектростанции. В то время было потеряно 800 мегаватт генерационных мощностей – станция работала лишь на 1600 мегаватт. Генерационная мощность постепенно утрачивалась, было мнение даже закрыть ее или же разрушить и отстроить заново, поскольку ремонт невозможен. Всем хорошо известно, во что обойдется повторное восстановление мощности в 2400 мегаватт - в миллиарды долларов, миллиарды. Поэтому я особо оцениваю работу "Азерэнержи" в этой области, станция была реконструирована менее чем за 2 года, все восемь блоков находятся в рабочем состоянии. Была восстановлена генерационная мощность в 2400 мегаватт, построен канал, реконструированы подстанции, где произошла авария, создан современный центр управления. Таким образом, жизнь станции продлена по меньшей мере на 20-30, а может, и на 50 лет. Что это нам даст? Это даст нам то, что мы и дальше ни от кого не будем зависеть в области энергообеспечения.

В 1990-х годах мы в некоторых случаях получали электроэнергию из-за рубежа, ее не хватало. А сейчас мы ее экспортируем. Причем экспортируем электроэнергию не в одну, а в 3 страны. В результате строительства представленной мне сегодня электростанции "Гобу" мы получим дополнительные мощности в 300 мегаватт, увеличим экспорт и обеспечим энергией возрастающий промышленный потенциал нашей страны. Население растет, растет промышленность, расширяется бизнес-деятельность – все это требует энергии. У нас есть природные ресурсы – газ, нефть. Станция работает как на газе, так и на мазуте. Обновляются наши линии электропередачи, создаются генерационные мощи, сооружена сеть, строятся подстанции, со всеми соседними станциями нас соединяют высоковольтные линии. Сегодня Азербайджан добывает, производит и экспортирует нефть, газ, топливо, электроэнергию. То есть, в мире не так много стран, занимающихся столь многосторонней деятельностью. В некоторых странах есть часть топливно-энергетического баланса, а другую часть она импортирует, то есть зависима. Мы абсолютно независимы, это и есть экономическая и энергетическая независимость. Мы добились этого, наша совесть перед памятью великого лидера чиста, мы продолжаем его путь, восстановили его произведение. Здесь и повсюду мы идем по указанному им пути вперед к развитию, к прогрессу.

Прошу передать всем энергетикам, а также жителям Мингячевира мои приветствия. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реконструкции станции, и желаю вам новых успехов. Спасибо.

Х Х Х

Отметим, что при проведении реконструкции на станции подача электроэнергии в стране не прекращалась ни на минуту. Вся работа проводилась параллельно. Особое внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности.

ТЭС "Азербайджан" обеспечивает 40 процентов потребностей страны в электроэнергии. Производимая на станции электроэнергия передается в энергетическую систему республики по 330-ти и 500-киловольтным линиям электропередачи.

После работ по реконструкции установленная мощность станции доведена до 2400 МВт, восстановлена утраченная мощность в 600 МВт. Таким образом, возросла надежность ТЭС "Азербайджан", обеспечены ее устойчивость, безопасность и эффективность.

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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В ВОЗ отметили рост числа заражений коронавирусом в Европе впервые за несколько месяцев В мире 02:30
В Китае произошло землетрясение Другие страны 02:06
Рашад Махмудов: Система здравоохранения на примере Бахрама Багирзаде преуспеет в лечении пациентов в Азербайджане Общество 02:04
"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу Спорт 01:40
За сутки в мире выявили более 167 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 01:23
Правительство Азербайджана и Всемирный банк подписали кредитное соглашение по «Проекту поддержки занятости» Экономика 00:46
Режиссер Шамиль Алиев отмечает юбилей девятью международными призами (ФОТО) Культура 00:45
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила военнослужащих и ветеранов с Днем вооруженных сил (ФОТО) Политика 00:10
В Азербайджане отмечают День Вооруженных сил Политика 00:01
В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов в магистратуру Общество 25 июня 23:52
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 165 тысяч Турция 25 июня 23:26
Google создаст сервис для доступа к квантовому компьютеру В мире 25 июня 22:57
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 25 июня 22:34
Украинцы и русские восхищены отношением азербайджанских полицейских к гимну (ВИДЕО) Социум 25 июня 22:28
Azərkosmos выявил пожары, совершенные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана Политика 25 июня 22:27
Али Ахмедов: Национальная армия Азербайджана по праву считается одной из самых мощных вооруженных сил мира Политика 25 июня 22:11
В Танзании на озере Танганьика перевернулся паром Другие страны 25 июня 22:00
ФИФА направит $1,5 млрд национальным федерациям на борьбу с пандемией В мире 25 июня 21:27
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку химпродукции Тендеры 25 июня 21:09
Акционеры Lufthansa одобрили предоставление пакета помощи объемом €9 млрд В мире 25 июня 21:06
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Джибути Политика 25 июня 20:38
Saipem назначила Ильхама Эминбейли руководителем азербайджанского филиала Экономика 25 июня 20:35
Обычаи и традиции тюркского мира. В Азербайджане названы победители международного конкурса (ФОТО) Культура 25 июня 20:22
В Азербайджане число привлеченных к программе самозанятости достигло 3500 человек Экономика 25 июня 20:21
В Азербайджане определены правила пользования приложением E-Təbib Общество 25 июня 19:51
БТА: Меры по контролю над использованием защитных масок в транспорте будут усилены Общество 25 июня 19:41
Снижено число работников, которым разрешено передвижение на территориях с ужесточенным режимом карантина в Азербайджане Общество 25 июня 19:35
Кабмин Азербайджана внес изменения в решение о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима Политика 25 июня 18:29
Грузинская клубника и черника вышли на экспорт в США Грузия 25 июня 18:20
Ягут Гараева: Будет вестись статистика больных коронавирусом, лечащихся на дому Общество 25 июня 18:19
В Нью-Йорке биржевые индексы понизились на фоне сообщений о распространении COVID-19 в США США 25 июня 18:15
TƏBİB: Люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска по коронавирусу Общество 25 июня 18:07
TƏBİB: Если число инфицирований будет расти, то карантин может быть еще больше ужесточен Общество 25 июня 18:06
Гарадагский завод значительно увеличил производство стеклотары в текущем году Бизнес 25 июня 18:01
Банк Испании прогнозирует падение ВВП во втором квартале до 21,8% Европа 25 июня 17:59
В Азербайджане ускоряется процесс оценки рисков агросектора Бизнес 25 июня 17:55
На некоторое время необходимо самоизолироваться и от близких - Ягут Гараева Общество 25 июня 17:55
TƏBİB: Граждане, не носящие маски, должны стать объектом порицания Общество 25 июня 17:55
Лечащиеся на дому больные коронавирусом будут находиться под контролем врачей поликлиник - Ягут Гараева Общество 25 июня 17:54
Используемые TƏBİB лекарства подготовлены и розданы для лечения на дому – Ягут Гараева Общество 25 июня 17:54
Израиль продлил до 1 августа запрет на въезд иностранцев в страну Израиль 25 июня 17:52
Ханде Харманджи прокомментировала фотографии, снятые в Губе Общество 25 июня 17:49
Совокупные активы банков Азербайджана превысили $30 млрд Финансы 25 июня 17:44
Мы не привыкли жить в подобных условиях… - актриса и телеведущая Ульвия Алиева Социум 25 июня 17:41
Ханде Харманджи: За последние 14 дней число заражений коронавирусом в Азербайджане выросло на 50% Общество 25 июня 17:35
Ханде Харманджи: Несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу в Европе, глобальная ситуация не радует Общество 25 июня 17:33
ООН рядом с Азербайджаном в борьбе с пандемией - резидент-координатор Политика 25 июня 17:29
Google будет платить СМИ за используемый на своем новостном сервисе контент США 25 июня 17:26
Между Азербайджаном и Турцией значительно увеличился объем контейнерных грузоперевозок Транспорт 25 июня 17:25
Ягут Гараева: Граждане начинают осознавать всю серьезность такого заболевания, как коронавирус Общество 25 июня 17:21
В Баку отметили 296-летие Махтумкули Фраги (ФОТО) Туркменистан 25 июня 17:14
В Азербайджане за финподдержкой обратились свыше 145 тыс. налогоплательщиков Финансы 25 июня 17:12
В Азербайджане выявлены 547 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 291 человек, шестеро скончались - Оперативный штаб Общество 25 июня 17:07
Академия наук: В Азербайджане достаточно часто встречаются редкие наследственные болезни Общество 25 июня 17:05
Тем, кто принижает роль врачей, завтра и самим может понадобиться их помощь - народный артист Валех Керимов Социум 25 июня 17:04
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг (ФОТО) Общество 25 июня 17:02
Sumaks Technologies в связи с пандемией начала реализацию ряда проектов (Интервью) ИКТ 25 июня 16:53
Армянский политолог: Сбывается мечта Пашиняна – рушится экономика Армении Армения 25 июня 16:42
Экспорт продукции химпрома из Турции во Францию сократился Турция 25 июня 16:41
Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса Политика 25 июня 16:37
Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана за январь - май 2020 года Экономика 25 июня 16:37
Швеция продлила временный запрет на въезд в страну Европа 25 июня 16:34
Начинается Aspara Fashion Week - Гюльнара Халилова представит "Шелковое достояние" (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 25 июня 16:28
В 2020 году в Узбекистане ожидается освоение $1,5 млрд. российских инвестиций Узбекистан 25 июня 16:26
Казахстан получит $1 млрд для смягчения последствий от коронавируса Казахстан 25 июня 16:25
Товарооборот между Азербайджаном и Германией превысил $330 млн Финансы 25 июня 16:22
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за январь - май 2020 года Экономика 25 июня 16:18
В 10 районов Азербайджана назначены новые прокуроры Общество 25 июня 16:17
Французская Bouygues Construction завершит реализацию двух проектов в Туркменистане в этом году Бизнес 25 июня 16:17
Страховщики Азербайджана должны разрабатывать новые страховые продукты и услуги - эксперт Экономика 25 июня 16:15
Иран укрепляет позиции в энергетическом секторе путем реализации трех нефтяных проектов Экономика 25 июня 16:14
Продлен срок подачи обращений на портал E-telebe.edu.az Общество 25 июня 16:12
PASHA Сapital внедрил новый продукт на азербайджанском рынке ценных бумаг Финансы 25 июня 15:56
Неужели мы обязательно должны быть наказаны законом за безответственность … – известный композитор Айтен Исмиханова Социум 25 июня 15:56
Распространено видео получения взятки задержанным начальником отдела Таможенного комитета Азербайджана (ВИДЕО) Происшествия 25 июня 15:54
Спрос банков Азербайджана на валютном аукционе превысил $41 млн Финансы 25 июня 15:41
ЕС продолжает консультации по странам, с которыми откроет границы на первом этапе Европа 25 июня 15:36
ГЭЦ Азербайджана: На сегодняшних экзаменах нарушений зафиксировано не было (ФОТО) Общество 25 июня 15:23
В Азербайджане продлен срок регистрации на собеседования по приему на госслужбу Общество 25 июня 15:19
Завод «Электрогаз» выполнит заказ на поставку отопительного оборудования за рубеж Бизнес 25 июня 15:16
Турпоток из Франции в Турцию снизился до рекордного минимума Турция 25 июня 15:10
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков для абитуриентов по профбразованию Общество 25 июня 15:04
Умайра Тагиева: В Баку стало больше дней с интенсивными осадками Общество 25 июня 15:03
Фонд страхования вкладов Азербайджана: У нас нет информации о запрете приема вкладов каким-либо из банков Финансы 25 июня 14:55
В Баку завершилось строительство многоэтажного здания Премиум класса Строительство 25 июня 14:43
В Иране число жертв коронавируса превысило 10 тыс. Общество 25 июня 14:42
США увеличивают импорт ювелирных изделий из Турции Турция 25 июня 14:39
Сбор кредитов в ликвидированных банках проведет сам Фонд страхования вкладов Азербайджана Финансы 25 июня 14:34
Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам - TRACECA Транспорт 25 июня 14:27
Генпрокуратура: Начальник отдела Государственного таможенного комитета арестован за получение взятки Происшествия 25 июня 14:27
Кабмин: В Азербайджане может быть еще более ужесточен режим карантина Общество 25 июня 14:25
Шекинский винный завод о планах производства в текущем году Бизнес 25 июня 14:23
В Агентство по развитию МСБ Азербайджана поступило свыше 1 700 обращений Бизнес 25 июня 14:23
ГК "Туркменнебит" увеличил масштабы геофизических исследований Энергетика 25 июня 14:19
Как обеспечить безопасность и лучший пользовательский опыт при онлайн-покупках? (ВИДЕО) Экономика 25 июня 14:14
Завтра в Баку ветрено и до 27 градусов тепла Общество 25 июня 14:02
В 179 объектах Азербайджана выявлены грубые нарушения (ФОТО) Общество 25 июня 13:57
Совет директоров АБР единогласно одобрил выделение Узбекистану льготного кредита в размере 500 миллионов долларов Узбекистан 25 июня 13:56
Казахстанским авиакомпаниям разрешили летать в страны Европейского союза Казахстан 25 июня 13:55
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