Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - 5 июня были сданы в эксплуатацию 330 и 500-киловольтные открытые распределительные установки, 8 энергоблоков, диспетчерский центр управления Теплоэлектростанции "Азербайджан", основной и вспомогательный участки станции, ее здания и сооружения.

Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что первый энергоблок Теплоэлектростанции "Азербайджан", строительство которой началось в 1974 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, был введен в строй 20 октября 1981 года, а последний, 8-й блок, – в 1990 году. ТЭС "Азербайджан", являющаяся гигантским инфраструктурным проектом своего времени и имеющая особое значение для энергетической системы республики, с того периода всегда сохраняла первенство в обеспечении потребностей страны в электроэнергии. Однако в результате аварии, произошедшей на станции 3 июля 2018 года, более половины страны погрузилось во тьму. Из-за аварии на токовом трансформаторе 330-киловольтной подстанции вытекло около тысячи килограммов масла, которое, попав на находящееся поблизости электротехническое оборудование, а также кабели, главным образом, информационные и автоматические, вызвало сильный пожар. В итоге друг за другом аварии нанесли серьезный ущерб энергетической системе страны.

В результате проверки выяснилось, что контактные системы, охладители на генераторах станции устарели и абсолютно непригодны для эксплуатации. В котлах развалились щиты защиты от ветра, оборудование котлов износилось и вышло из строя. Регенеративные нагреватели воздуха, газовые пути, компрессоры и другое оборудование пришли в непригодное состояние из-за длительной эксплуатации. Износились также дымовые трубы и конструкции станции, источники непрерывного питания, можно сказать, не функционировали. Разрушились конструкция, кровельное покрытие и пол машинного зала. Сильно устарела установка химической очистки воды, срок эксплуатации азотных и кислородных установок, реагентного и масляного хозяйств был превышен более чем вдвое. Из-за длительной эксплуатации водородная установка была изношена и стала представлять угрозу. Разрушились даже склоны водоканального участка Верхне-Карабахского канала, проходящего через территорию станции. Истек срок эксплуатации оборудования и защитных систем 330-ти и 500-киловольтных подстанций. А это повысило вероятность аварии до критической отметки.

Президент Ильхам Алиев проехал на электромобиле по территории станции.

Информируя главу государства об условиях, созданных на станции, президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев сказал, что энергоблоки обеспечиваются технической водой посредством Верхне-Карабахского канала. Склоны и дно канала восстановлены бетонными покрытиями, капитально отремонтированы опоры под циркулирующими водными линиями. На территории установлены новые мазутные резервуары, циркулирующие и мазутные насосы. Капитально отремонтированы и газоприемные пункты станции.

В рамках осуществленной в течение двух лет программы на крупнейшей теплоэлектростанции Южного Кавказа по всем параметрам высокими темпами проделаны строительные и восстановительные работы. Основное внимание было уделено реконструкции 8 блоков Теплоэлектростанции "Азербайджан", каждый из которых обладает статусом отдельной электростанции. Для защиты блоков от природных воздействий и, прежде всего, сокращения потерь проделаны изоляционные работы. В рамках программы реконструкции заменены непригодные металлические конструкции, внутренние элементы регенеративных обогатителей воздуха, влияющих на ограничение нагрузки, на турбинных установках обновлены поврежденные рабочие лопасти, водородные и масляные аппараты теплообмена. Химический цех реконструирован на основании антиосмосовой водоочистной технологии, обновлено реагентное хозяйство, установлены дополнительные запасные водные резервуары.

Было отмечено, что вышедшие из строя электродвигатели и насосное оборудование в энергоблоках, требуемые для эксплуатации и ремонта лифты, крупнотоннажный подъемный кран и элементы механизмов, шины высокого напряжения, силовые и контрольные кабели полностью заменены новыми. Отремонтированы также блочные и специальные трансформаторы.

Подчеркнуто, что 330-ти и 500-киловольтные подстанции, явившиеся источником аварии в 2018 году, реконструированы. Все воздушные выключатели с истекшим сроком эксплуатации заменены ключами элегазового типа, а трансформаторы тока и напряжения – современным оборудованием. Для каждой из подстанций построено новое здание управления.

В настоящее время управление работой ТЭС "Азербайджан" осуществляется из нового административного здания. Здесь создан просторный актовый зал для проведения различных мероприятий. Все процессы управляются с недавно установленного гигантского монитора.

Здесь был показан видеоролик, повествующий о том, как управляется станция.

Затем глава государства ввел в действие Теплоэлектростанцию "Азербайджан".

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проекте электростанции "Гобу", которую планируется построить.

Глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву.

Выступая здесь, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Теплоэлектростанция в Мингячевире была построена по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Придя к руководству Азербайджаном в первый раз, Гейдар Алиев проанализировал ситуацию и понял, что энергетическая система Азербайджана нуждается в крупных инвестициях. После анализа всех деталей вопрос был поднят перед советским руководством. В результате его последовательной и целенаправленной деятельности руководство Советского Союза разрешило вложить крупные инвестиции в Азербайджан.

Конечно, это – историческое событие, потому что в то время привлечь в республику средства из централизованных фондов было очень сложно. Гейдар Алиев являлся новым руководителем, и то, что он сразу же выступил с такой инициативой, многих в советском руководстве удивило. Но, несмотря на все это, в результате его деятельности и неустанных усилий в 1971 году было принято решение о строительстве данной станции, началось вложение в Азербайджан крупных средств из централизованных фондов и строительство станции. Еще во время руководства великим лидером Азербайджаном - в 1981 году - был сдан в эксплуатацию первый блок станции. Впоследствии, когда Гейдар Алиев начал работать в Политбюро в Москве и занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров, он постоянно уделял внимание Азербайджану. Гейдар Алиев придавал особое значение строительству этой станции, благодаря его деятельности были построены 7 блоков. Сегодня невозможно представить, с какими проблемами мы могли бы столкнуться в период независимости, если бы в то время не была построена эта станция. После реконструкции генерационная мощность станции составляет 2400 мегаватт.

Естественно, после этого, в частности, за последние 16 лет в нашей стране было построено 30 электростанций, в числе которых мне хотелось бы особо отметить крупные станции – "Джануб" примерно на 800 мегаватт, "Сангачал" более чем на 300 мегаватт, "Сумгайыт" на 525 мегаватт, "Шимал-2" на 400 мегаватт, до этого – "Шимал-1" на 400 мегаватт. Все эти станции построены в последние годы. Но в первые годы независимости Азербайджан жил только за счет этой станции. Лишь благодаря дальновидности Гейдара Алиева и эффективности своевременно предпринятых шагов Азербайджан смог выстоять. Поэтому сегодня перед памятником великому лидеру мы должны особо отметить эти его заслуги.

Энергетическая система любой страны – это ее бьющееся сердце, основной мотор. Без этого ничего не будет, без этого ни о каком развитии и инвестировании не может быть и речи. Поэтому там, где нет энергии, нет и развития. Именно благодаря деятельности Гейдара Алиева Азербайджан смог выстоять в тяжелые годы, в первые годы независимости. Правда, наша энергетическая система устарела, однако, продлевая срок эксплуатации, продолжала генерацию. В те годы мы столкнулись с тяжелым кризисом, зачастую подача электроэнергии прерывалась, в районах она вообще подавалась с перерывами, по два часа в день, также и в Баку. Поэтому эта станция имеет особое значение. Два года назад, когда здесь произошла авария, конечно, все увидели, какой ущерб это нанесло нашей стране, она погрузилась во тьму, остановилось метро, все движение. Эта авария произошла лишь в результате безответственности, халатности, бессовестности. Я пришел в ужас от сообщений, которые мне были предоставлены после этой аварии, сделанных на этой станции фотоснимков. Какая бессовестность! Поэтому я сразу дал указание произвести кадровые перестановки, руководство "Азерэнержи" было укреплено, были даны инструкции. Я дал указание в короткий срок восстановить генерационные мощности теплоэлектростанции. В то время было потеряно 800 мегаватт генерационных мощностей – станция работала лишь на 1600 мегаватт. Генерационная мощность постепенно утрачивалась, было мнение даже закрыть ее или же разрушить и отстроить заново, поскольку ремонт невозможен. Всем хорошо известно, во что обойдется повторное восстановление мощности в 2400 мегаватт - в миллиарды долларов, миллиарды. Поэтому я особо оцениваю работу "Азерэнержи" в этой области, станция была реконструирована менее чем за 2 года, все восемь блоков находятся в рабочем состоянии. Была восстановлена генерационная мощность в 2400 мегаватт, построен канал, реконструированы подстанции, где произошла авария, создан современный центр управления. Таким образом, жизнь станции продлена по меньшей мере на 20-30, а может, и на 50 лет. Что это нам даст? Это даст нам то, что мы и дальше ни от кого не будем зависеть в области энергообеспечения.

В 1990-х годах мы в некоторых случаях получали электроэнергию из-за рубежа, ее не хватало. А сейчас мы ее экспортируем. Причем экспортируем электроэнергию не в одну, а в 3 страны. В результате строительства представленной мне сегодня электростанции "Гобу" мы получим дополнительные мощности в 300 мегаватт, увеличим экспорт и обеспечим энергией возрастающий промышленный потенциал нашей страны. Население растет, растет промышленность, расширяется бизнес-деятельность – все это требует энергии. У нас есть природные ресурсы – газ, нефть. Станция работает как на газе, так и на мазуте. Обновляются наши линии электропередачи, создаются генерационные мощи, сооружена сеть, строятся подстанции, со всеми соседними станциями нас соединяют высоковольтные линии. Сегодня Азербайджан добывает, производит и экспортирует нефть, газ, топливо, электроэнергию. То есть, в мире не так много стран, занимающихся столь многосторонней деятельностью. В некоторых странах есть часть топливно-энергетического баланса, а другую часть она импортирует, то есть зависима. Мы абсолютно независимы, это и есть экономическая и энергетическая независимость. Мы добились этого, наша совесть перед памятью великого лидера чиста, мы продолжаем его путь, восстановили его произведение. Здесь и повсюду мы идем по указанному им пути вперед к развитию, к прогрессу.

Прошу передать всем энергетикам, а также жителям Мингячевира мои приветствия. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реконструкции станции, и желаю вам новых успехов. Спасибо.

Х Х Х

Отметим, что при проведении реконструкции на станции подача электроэнергии в стране не прекращалась ни на минуту. Вся работа проводилась параллельно. Особое внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности.

ТЭС "Азербайджан" обеспечивает 40 процентов потребностей страны в электроэнергии. Производимая на станции электроэнергия передается в энергетическую систему республики по 330-ти и 500-киловольтным линиям электропередачи.

После работ по реконструкции установленная мощность станции доведена до 2400 МВт, восстановлена утраченная мощность в 600 МВт. Таким образом, возросла надежность ТЭС "Азербайджан", обеспечены ее устойчивость, безопасность и эффективность.