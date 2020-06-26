Президент Ильхам Алиев: Предательская власть Народного фронта Азербайджана сдала Кяльбаджар Армении, после чего между Арменией и Нагорным Карабахом появилась географическая связь

БАКУ/Trend/ - Антинациональный совет, называющий себя оппозицией, рад тому, что цены на нефть упали до 14 долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

"В мае 1992 года Шуша и Лачин были оккупированы, отряды Народного фронта незаконным путем пришли к власти. Что они сделали после этого? Стали разваливать нашу страну. Оккупированные земли остались в стороне, они же занимались грабежом, взяточничеством, хищениями, вырезали и продавали кабели", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, грабеж приобрел массовый характер.

"В итоге, с одной стороны, народ не вытерпел этого, а с другой, - в апреле 1993 года Армения оккупировала Кяльбаджар. Эта пришедшая к руководству незаконными путями предательская власть Народного фронта Азербайджана сдала Кяльбаджар Армении, после чего между Арменией и Нагорным Карабахом появилась географическая связь. Начались поездки, поставки оружия, боеприпасов, техники. Что они сделали после этого? Вместо того, чтобы защищать земли, пролили братскую кровь, развязали гражданскую войну, бомбили Гянджу. Они захватили в плен азербайджанских солдат. Там теряются земли, а здесь они дерутся за власть", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что именно в результате этого наши земли оказались под оккупацией.

"Если бы Гейдар Алиев не пришел к власти, еще неизвестно, докуда могла дойти Армения.Поэтому каждый должен знать эту историю. Эта оккупация – результат предательских и вероломных действий Народного фронта Азербайджана. Народ не вынес их, и они бежали. Как это можно назвать? Только дезертирством", - сказал Президент Ильхам Алиев.