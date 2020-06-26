Посольство США поздравило Азербайджан в связи с Днем Вооруженных сил

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане поздравило Азербайджан в связи с Днем Вооруженных сил.

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице посольства в Facebook, сообщает в пятницу Trend.

«Присоединяемся к вам, отмечая сегодня День Вооруженных сил Азербайджана. Американские и азербайджанские военнослужащие долгие годы плечом к плечу служили во имя будущего Афганистана, участвовали в учениях НАТО. Мы вместе боремся с терроризмом и наркоторговлей, прикладываем много усилий во имя мира на земле и в регионе».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)