По инициативе Центра Гейдара Алиева подготовлена концертная программа ко Дню Вооруженных сил Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По инициативе Центра Гейдара Алиева в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил Азербайджана - подготовлена концертная программа, сообщает в пятницу Trend.

Съемки программы, посвященной 102-й годовщине создания Вооруженных сил, защищающих независимость, суверенитет и территориальную целостность, обеспечивающих безопасность и защиту государства, были проведены в помещении Центра и снаружи без участия зрителей.

Патриотические песни в концерте представили народные артисты Бриллиант Дадашева, Зульфия Ханбабаева, Ильгар Мурадов, заслуженные артисты Манана Джапаридзе, Лала Мамедова, Нурлан Новрасли, известные певцы Самира Аллахвердиева, Севда Яхьяева, Гюнай Ибрагимли, Аяз Гасымов, Эльнур Мамедов и Эльчин Джафаров.

В программу также включены видеозаписи представителей азербайджанской армии и других вооруженных подразделений, в том числе участников Карабахской войны.

Концерт будет транслироваться 26 июня по Азербайджанскому телевидению (AZTV) и Общественному телевидению в 21:30.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)