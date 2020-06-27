Азер Бадамов: Модернизация энергетического сектора в Азербайджане превратила его в локомотив развития промышленного потенциала

БАКУ/Trend/ - Энергетическая система - это бьющееся сердце каждой страны. Когда Гейдар Алиев был назначен руководителем Азербайджанской ССР в 1969 году, Азербайджан был отсталой аграрной республикой. Он прекрасно знал, что развитие республики зависит от развития промышленности. А для этого должна была быть построена устойчивая энергетическая система.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азер Бадамов.

Депутат отметил, что мощности действующей станции было недостаточно для снабжения страны энергией.

"Именно благодаря сильной политической воле Гейдара Алиева, в 1971 году ему удалось привлечь средства из централизованных фондов для строительства ТЭС "Азербайджан" по согласованию с руководством Союза. Эта станция, введенная в эксплуатацию в 1981 году, занимала важное место в энергоснабжении нашей страны в годы независимости. Но станция устарела, большинство энергетических блоков вышли из строя.

В 2018 году половина страны осталась без электричества в результате аварии на станции. Однако по поручению Президента Ильхама Алиева на восстановление станции были выделены большие средства, руководство было изменено, и ее деятельность была восстановлена. Генерационная мощность этой станции составляет 2400 мегаватт.

В целом, в первые годы нашей независимости в Азербайджане был дефицит энергии. Электричество давалось с перерывами. Энергетическая система не отвечала требованиям развивающейся страны.

Ильхам Алиев, избранный Президентом большинством голосов народа в 2003 году, объявил реконструкцию энергосистемы страны приоритетом экономического развития. 30 электростанций, построенных за последние 16 лет, увеличили выработку электроэнергии в стране, превратив Азербайджан из ее импортера в экспортера.

Сегодня Азербайджан уже экспортирует электроэнергию в три страны. Я также хотел бы отметить, что за последние 16 лет энергетическая инфраструктура нашей страны была перестроена. Модернизация энергетического сектора наряду с предоставлением возможности диверсификации экономики страны, превратила данный сектор в локомотив развития промышленного потенциала", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что электроэнергетический сектор также играет важную роль в увеличении ненефтяных доходов страны.

"Сегодня продолжаются работы по строительству альтернативных электростанций и эта область становится ключевой частью экономики страны, адаптируясь к глобальным вызовам.

Сегодня успехи, достигнутые в развитии энергетического сектора страны, свидетельствуют об успешном продолжении Президентом Ильхамом Алиевым больших работ по строительству и реконструкции, начатых великим лидером Гейдаром Алиевым", - сказал он.