Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила обращение спецпредставителю ООН Анджелине Джоли (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Заведующая отделом по международным связям Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Айбениз Исмайлова от имени женщин общины направила обращение спецпредставителю Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев Анджелине Джоли в связи с 20 июня – Всемирным днем беженцев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Общину.

В обращении говорится: "В Азербайджане более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Этих людей объединяет одна судьба - оккупация Арменией азербайджанских земель. Около 30 лет Азербайджан страдает от захватнической и оккупационной политики Армении. Несмотря на то, что уже 25 лет как объявлен режим прекращения огня, периодически на линии фронта происходят краткосрочные военные действия, погибают и получают ранения военнослужащие, иногда в зонах конфликта теряют жизни и мирные жители. За первые пять лет войны на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией, беженцами стали около одного миллиона людей. Один миллион людей, чьи города, районы и села оккупированы, вынуждены были разместиться в безопасных регионах Азербайджана".

В обращении сказано о том, что около одного миллиона людей более 10 лет жили в палатках, вагонах, лагерях из деревянных бараков: «В нечеловеческих для жизни условиях родились дети, скончались старики, безвременно состарилась молодежь, выросло два поколения. Сотни тысяч детей были лишены нормального образования, счастливого детства. В лагерях, где не было нормальной медицинской помощи, люди заразились различными болезнями, скончались от жары и холода…».

В документе подчеркивается, что несмотря на все эти трагедии, наши горе и боль не смогли привлечь к себе внимание мира: «Правда, сегодня в мире тоже происходят ужасные войны, трагедии, проблемы. Независимо от того, где они происходят, боль есть боль, трагедия – трагедия, голод – голод, смерть - смерть. Эта переселенческая жизнь, которая продолжается последние 30 лет, сломала жизни четырех поколений. Судьба молодых людей, ставших беженцами, стала еще тяжелее всех поколений. Им пришлось поддерживать родителей, ухаживать за ними, растить детей. Еще одно поколение детей стало беженцами. Тех детей, детство которых пришлось на годы войны, которые полуголодными вынуждены были жить в лагерях, не смогли получить нормального образования, самоутвердиться и занять свое место в жизни».