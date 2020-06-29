Субхан Талыблы: Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана, а также искусственного изменения демографической структуры.

Об этом сказал Trend ведущий научный работник Института востоковедения НАНА, доктор философии по истории, доцент Субхан Талыблы.

По его словам, сегодня информация о проведении Арменией незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана, уничтожении и искажении материальных и культурных памятников, принадлежащих азербайджанскому народу, незаконной коммерческой деятельности отражена в решениях и отчетах ряда международных и региональных организаций, зарубежных и местных СМИ, в ряде проводимых исследований.

"Рассматривая позицию международных организаций, мы видим, что Армения как сторона-оккупант грубо нарушает свои обязательства согласно Женевским конвенциям, продолжает совершать незаконные действия, среди которых изменение географических названий на наших оккупированных территориях, разграбление природных ресурсов Нагорного Карабаха и прилегающих районов и их использование в целях заработка, изменение демографического состава Нагорного Карабаха путем целенаправленной политики заселения беженцев армянского происхождения, в частности, из Сирии, а также действует вопреки принципам международного права.

Кроме того, Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Чирагов и другие против Армении" в пользу граждан Азербайджана, принудительно изгнанных из Лачинского района Азербайджана, и установил, что их права в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, такие как права собственности и уважение частной и семейной жизни, были нарушены", - сказал Талыблы.

По словам историка, в отчете Миссии ОБСЕ было установлено, что 8 000-11 000 армян были заселены в Лачинский район. По данным Азербайджана, эта цифра составляет более 13 тысяч.

Талыблы сказал, что сразу после подписания соглашения о прекращении огня по завершении карабахской войны правительство Армении тайно распорядилось заселить город Лачин и несколько окрестных деревень в регионе. При этом она стремилась контролировать стратегически важную территорию, через которую проходила единственная дорога в Нагорный Карабах.

"В то время Армения считала, что заселения четырех населенных пунктов в Лачинском районе достаточно. В 1995 году армяне незаконно поселились не в 4, а в 12 селах этого района. В 2004 году число армян, проживающих в Лачине и его деревнях, а также в других прилегающих районах, достигло 13 500", - добавил историк.

Талыблы отметил, что согласно официальным данным армянской стороны и отчету так называемого правительства "НК", население Нагорного Карабаха в 2001 году составляло 143 000 человек. Однако, согласно переписи 1989 года, в этом районе проживало немногим более 90 000 армян. Во Всемирном обзоре Комитета беженцев США по положению беженцев за 2002 год говорится, что около 1000 семей переселились из Армении в Нагорный Карабах и Лачинский район. В соответствии с правилами, установленными для недопущения выезда из Нагорного Карабаха с января 2003 года, семьи, выезжающие на постоянное место жительства, должны платить сбор в размере около 15 долларов США, а призывники - 10 000 долларов США.

Ученый заявил, что миграционные службы, которые официально работают во всех городах и районах Армении с 2002 года, ведут работу по перемещению населения страны на оккупированные территории. Существуют случаи незаконного переселения с 1994 года армян, проживающих в разных странах мира, в Нагорный Карабах и другие оккупированные территории Азербайджана.

"По подсчетам, проведенным Миграционным представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) по Южному Кавказу 25 октября 2004 года, в среднем 15 семей переселяются в Нагорный Карабах каждый месяц, а в 2004 году их число достигло 200.

Советник при правительстве Республики Армения (под руководством Андраника Маргаряна) Беник Бахшиян, "Глава статистического управления" Серж Амирханян, "министр сельского хозяйства" Ваграм Багдасарян, "председатель комиссии по финансовым и бюджетным вопросам Национального собрания" так называемой "НКР" Майор Данелян, заведующий управлением миграции и по вопросам беженцев Армении Гагик Еганян и другие должностные лица, а также общественная организация "Еркир" активно занимались реализацией крупномасштабной программы "Возвращение в Арцах", - сказал Талыблы.

По его словам, в декабре 2003 года премьер-министр Армении А.Маргарян официально заявил, что переселение армянского населения в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана является приоритетом для правительства Армении.

"Факты незаконного заселения на оккупированных территориях широко освещались в различных СМИ. Согласно открытым источникам, 120 армянских семей были переселены на оккупированные территории в первые шесть месяцев 2004 года.

Основными спонсорами незаконной "операции по переселению" и строительных работ в этих районах являются "Армянский фонд образования Западной Америки", "Фонд Хаястан" и Совет армянский епархии Тегерана. Известно, что в 2004 году иностранные фонды выделили 400 000 долларов на реализацию программы "Возвращение в Арцах", и завершилось строительство около 90 домов в оккупированных приграничных районах Азербайджана", - сказал историк.

Талыблы добавил, что в 1999 году в армянских СМИ сообщалось, что деньги, выделенные на переселение, были присвоены властями и, что 30 процентов переселенных людей вернулись в Ереван и другие страны СНГ из-за несоответствующего уровня жизни.

(Автор: Ильхама Исабалаева)