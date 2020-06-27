Игорь Коротченко: Президент Ильхам Алиев придерживается позиции категорического неприятия любых фактов увековечивания фашизма либо гитлеровских коллаборантов – ВИДЕО

25 июня в эфир телеканала "Россия-24" вышел очередной выпуск программы "60 минут по горячим следам" - одной из самых авторитетных и популярных аналитических передач на российском телевидении, ведущими которой являются Ольга Скабеева и Евгений Попов.

В данной программе ведущие и гости обсуждают главную тему текущего дня. Выпуск был посвящен прошедшему на днях параду Победы в Москве. Как передает Day.Az, среди выступивших в ток-шоу гостей был российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, который затронул тему героизации фашизма в разных странах, и глумления несистемной оппозиции над парадом Победы и теми, кто поддерживает их проведение.

Говоря о недопустимости оскорбления Победы над фашизмом и памяти миллионов жертв, Коротченко отметил, что многие страны мира абсолютно солидарны в этом вопросе с Россией.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что и он, и российский лидер Владимир Путин придерживаются позиции категорического неприятия любых фактов увековечивания фашизма либо гитлеровских коллаборантов", - отметил Коротченко.

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию выступления Игоря Коротченко в эфире программы "60 минут по горячим следам":