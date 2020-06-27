Кабмин Азербайджана обсудил ситуацию по борьбе с коронавирусом (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Сегодня в видеосовещании, проведенном под председательством премьер-министра Али Асадова, обсуждалась текущая ситуация в борьбе, проводимой в стране с пандемией коронавируса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

В совещании участвовали помощник по экономическим вопросам Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, помощник Первого вице-президента Андрей Сипилин, министр здравоохранения Огтай Ширалиев, замминистра здравоохранения Виктор Гасымов, председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев, глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, глава Исполнительной власти Масаллинского района Шахин Мамедов, глава Исполнительной власти Джалилабадского района Намиг Зейналов, главврачи этих городов и районов, а также руководители четырех больших клиник Баку, привлеченных к лечению коронавирусных больных.

Было отмечено, что, начиная с середины июня, в стране выросли случаи заражения COVID-19, что серьезно беспокоит правительство.

Али Асадов сказал, что в ходе выступления в Гяндже Президент Ильхам Алиев отметил, что борьба с пандемией в стране является вопросом национальной безопасности, и объявил ее самым приоритетным направлением политики государства.

Премьер-министр отметил, что после введения карантинного режима в результате работы, проведенной за прошедший период в борьбе с болезнью, наблюдается положительная тенденция, но расслабляться нельзя и необходимо увеличивать количество коечных мест, ускорить работу по усилению материально-технической базы здравоохранения.

На совещании были обсуждены проблемы в данном направлении, в связи с которыми премьер-министр дал соответствующие поручения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )