Инициатива Президента Азербайджана о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН - одно из важнейших начинаний на международной арене - депутат

БАКУ /Trend/ - Поддержка более чем 130 странами инициативы Президента Ильхама Алиева о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной вопросам борьбы с COVID-19, является еще одним свидетельством большого доверия к стране на международной арене.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Гусейнова отметила, что в мире оценили эту инициативу как своевременную и крайне необходимую.

"Это еще один показатель высокого уровня доверия и уважения к Азербайджану на международном уровне. Это также показывает, что Азербайджан воспринимают как одну из самых влиятельных стран на международной арене, а Президент Ильхам Алиев является лидером глобального масштаба с глобальным мышлением и видением.

Пандемия COVID-19 является одной из самых крупных трагедий человечества со времен Второй мировой войны и пути выхода из этой ситуации необходимо искать на международном уровне.

С первых дней пандемии Азербайджан активно ведет борьбу с этим бедствием не только внутри страны, но и на международном уровне, в том числе оказал помощь более чем 30 странам и сделал пожертвования ВОЗ", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что когда пандемия коронавируса стала реальной угрозой для всего мира, Президент Ильхам Алиев выступил инициатором международного мероприятия и провел в апреле чрезвычайный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств на уровне глав государств и правительств в качестве председателя Совета для того, чтобы предпринять совместные меры противодействия пандемии.

"В то же время, по инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения, объединяющего в себе 120 стран, 4 мая 2020 года был организован онлайн-саммит Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный противодействию пандемии COVID-19. В мероприятии, наряду с государствами-членами Движения неприсоединения, также приняли участие Генеральный секретарь ООН, председатель Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, высокопоставленные представители таких международных организаций, как Африканский союз и Европейский союз", - сказала Гусейнова.

Депутат добавила, что Армения была единственной страной, выступившей против инициативы о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В то время как весь мир подчеркнул важность глобальной солидарности в борьбе против COVID-19, Армения, выступив против этой инициативы, вновь опозорилась и еще раз продемонстрировала свою истинную сущность. Весь мир вновь стал свидетелем реакционной политики руководства Армении", - сказала она.

Гусейнова отметила, что Азербайджан внес много полезных инициатив на международной арене. "И недавняя инициатива Президента Азербайджана является еще одним из начинаний, получивших большую поддержку международного сообщества", - подытожила она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)