Фикрет Садыхов: Поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева 130 государствами мира вновь подтвердила его высокий авторитет в системе международных отношений

БАКУ /Trend/ -Действенные шаги и эффективные меры, предпринимаемые в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева для усиления международной солидарности в борьбе против распространения пандемии коронавируса COVID-19 на региональном и мировом уровне получили высокую оценку и поддержку авторитетных международных структур и организаций.

Об этом сказал Trend известный азербайджанский политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя поддержку инициативы Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН более 130 государствами мира.

Политолог отметил, что коронавирусная пандемия приводит к сокрушительным глобальным социально-экономическим и гуманитарным последствиям, поэтому целенаправленная борьба, которая проводится на уровне нашего государства против этой всемирной катастрофы является единственным решением сегодняшней глобальной проблемы.

«Именно поэтому инициативы главы азербайджанского государства Ильхама Алиева, выдвинутые в статусе председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств в апреле текущего года по проведению чрезвычайного Саммита этой структуры на уровне глав государств и правительств на тему борьбы с COVID-19, а также в качестве председателя Движения неприсоединения, 4 мая 2020 года онлайн - саммита Контактной группы Движения неприсоединения получили серьезную поддержку в мире.

Одновременно Азербайджан проявляет высокую активность в оказании помощи многим странам в борьбе с коронавирусной пандемией.

В качестве примера глобальной солидарности в борьбе с COVID-19, наша страна внесла пожертвование во Всемирную организацию здравоохранения, а также оказала гуманитарную помощь более 30 государствам», - продолжил политолог.

По словам Садыхова, то что предложение главы азербайджанского государства о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной АссамблеиООН на уровне глав государств и правительств было единогласно согласовано в Нью-Йорке между120 странами-членами Движения неприсоединения является показателем личного авторитета Президента Ильхама Алиева.

«Весьма примечательно, что инициатива Президента Ильхама Алиева в статусе председателя Движения неприсоединения о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН получила поддержку со стороны порядка 130 государств - членов ООН. Безусловно, этот факт также свидетельствует о высоком имидже главы нашего государства в системе международных отношений и доверии к государственной политике, проводимой под его руководством. Это подтверждает, что инициатива главы азербайджанского государства является своевременной и крайне необходимой.

В то же время, страны поддерживающие столь важную инициативу продемонстрировали свою приверженность Уставу ООН а, также формату многостороннего сотрудничества, что очень важно именно сегодня, когда мир столкнулся с глобальной бедой, угрожающей всему человечеству.

Полагаю, что в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 есть большая потребность в проведении безотлагательных обсуждений на уровне глав государств и правительств мира в рамках специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, с тем, чтобы вместе найти взвешенное решение по выходу из охватившей мир всеобщей проблемы», - подытожил политолог.

Автор: Матанат Насибова