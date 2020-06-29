Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания работникам морского транспорта

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетного звания "заслуженный инженер" работникам морского транспорта Аббасову Шамсаддину Мустафа оглу и Османову Микаилу Идрис оглу за заслуги в развитии морского транспорта в Азербайджане.