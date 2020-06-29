Президент Ильхам Алиев удостоил группу работников морского транспорта орденами и медалями

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении группы работников морского транспорта орденом "Эмек" третьей степени и медалями "Терегги" за заслуги в области судоходства и в развитии морского транспорта.

Как отмечается в распоряжении, за заслуги в развитии морского транспорта в Азербайджане награждаются следующие лица:

Орденом «Эмек» 3-й степени:

Бабаева Абдуллу Баласадай оглу

Дадашева Надира Дарья оглу

Асадова Адыширина Зейналабдин оглу

Гахраманова Насиба Бафадар оглу

Назарова Расима Микаил оглу

Медалью «Терегги»:

Агабалаева Аликрама Назир оглу

Фатуллаева Бабека Баба оглу

Гейдарова Гусейнгулу Новруз оглу

Гасанову Кюбру Абдулахад гызы

Керимова Элимдара Гейдар оглу

Самедова Назима Мухаммед оглу

Самедова Рагуфа Шахвелед оглу

Медалью «За заслуги в области судоходства»:

Агаева Садыга Мелик оглу

Бабаева Вахида Алимирза оглу

Гусейнова Афгана Гусейн оглу

Кязимова Гюльагу Гасым оглу

Махмудлу Джебраила Идрис оглу

Рагимова Эхтирама Башир оглу

Рагимова Вамика Малик оглу.