Завтра парламент Азербайджана проведет еще одно заседание
БАКУ /Trend/ - Завтра Милли Меджлис проведет еще одно заседание, сообщает в понедельник Trend.
Об этом на сегодняшнем заседании сказала спикер парламента Сахиба Гафарова.
Напомним, что на сегодняшнем заседании парламента проходит обсуждение 17 вопросов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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