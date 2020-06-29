Экипаж сторожевого корабля ВМС Азербайджана провел тренировки с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год были проведены тренировки с боевой стрельбой для проверки вооружения и технических средств модернизированного сторожевого корабля Военно-морских сил Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Экипаж, поднятый по тревоге, в кратчайшие сроки подготовил корабль к бою и походу. В ходе выхода на море был проверен обновлённый механизм корабля, а также были выполнены артиллерийские стрельбы и бомбометание. Личный состав, успешно выполнивший все поставленные задачи, уничтожил цели точным огнем.

(Текст: Кямаля Сеидова)