Оглашена повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса
БАКУ /Trend/ - Стала известна повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.
На повестке заседания законопроекты о поправках в Налоговый кодекс (третье чтение), в законы «О нотариате» (третье чтение), «О социальном страховании» (третье чтение), «О государственном земельном порядке, мониторинге земель и землеустройстве» (третье чтение), «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре» (третье чтение), «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» (третье чтение) и «О грантах» (третье чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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