Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Политика 29 июня 2020 20:27 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Первая версия опубликована в 13:39

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 29 июня ознакомились с восстановительно-консервационными работами, проводимыми в части Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает в понедельник Trend, реставрационно-консервационные работы, проводимые по инициативе первой леди Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Ичеришехер, внесенном в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и свидетельствующем о древней и богатой истории нашего народа, охватывают также ворота Гоша Гала.

В последний раз эти ворота ремонтировались в 1956-1957 годах. По результатам наблюдений, проведенных специалистами 2 года назад, на памятнике образовались трещины и деформации как изнутри, так и снаружи. Работы по реставрации и укреплению смежной с улицей Азиза Алиева части ворот Гоша Гала и крепостных стен были осуществлены в 2018-2019 годах. В результате проделанных работ была укреплена кладка арочных переходов ворот, реставрированы дорожки и ступени, ведущие к дозорной башне, «солдатская дорога», проходящая через эту часть крепостной стены.

Глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной в нынешнем году и предстоящей в следующем году работе в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».

Было отмечено, что здесь создана детская развлекательная и спортивная площадка. В здании, используемом как подсобная площадь, на территории, прилегающей к караван-сараю «Бухара», являющемуся памятником XV века, в Ичеришехер, планируется создать центр традиционных ремесел под названием «Ремесла и ремесленничество». Цель организации впервые в столице такого центра заключается в создании единого пространства для объединения многочисленных талантливых мастеров, которые живут и творят в Азербайджане, продажи и экспонирования их работ, проведения мастер-классов. Кроме того, планируется создать выставочную галерею «Ичеришехер».

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также были проинформированы о проекте IstedArt, осуществляемом с 2018 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Было отмечено, что проект охватывает 10 школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья и лишенных родительского попечения в Баку, а также прилегающих поселках и селах, и Центр реабилитации детей и подростков с синдромом Дауна. До сих пор в проекте приняли участие 154 талантливых детей и подростков. В настоящее время идет подготовка к 5-му сезону проекта. К очередному этапу будут привлечены 23 ребенка.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева осмотрели относящуюся к XVII веку подземную баню, обнаруженную во время археологических раскопок, проведенных недалеко от ворот Гоша Гала в 2016 году.

Было отмечено, что консервационно-реставрационные работы в бане были проведены в течение двух лет. В ходе осуществляемых здесь работ также были обнаружены многочисленные археологические находки. В бане в целом найдено 85 артефактов. Как и во всех восточных банях для сохранения температурного режима половина бани построена под землей, а другая – над землей. Поэтому в бане зимой было тепло, а летом прохладно. Как и в любой бане, здесь имеется здание котельной.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева осмотрели здание котельной.

Отметим, что один из интересных моментов здесь заключается в наличии подземных путей. В целом в Ичеришехер было несколько бань. Бани Дворца Ширваншахов, Гасым бека, Гаджи Бани, Ага Микаила, Ага Зейнала и подземная баня – это исторические памятники, которые охраняются в Ичеришехер по сей день.

Недалеко от ворот Гоша Гала в Ичеришехер также расположен Дом бакинских ханов или комплекс Дворца бакинских ханов, относящийся к XVII-XVIII векам. Последующие правители ханства до 1806 года пользовались комплексом как резиденцией. В его состав входят жилые здания, ханский сад, подземная баня, средневековые колодец, развалины гончарной мастерской, система орошения, ханская мечеть. Реставрация и консервация, а также работы по благоустройству здесь начались с сентября 2018 года.

На территории функционируют галерея выставки-продажи сувениров и образцов традиционных ремесел «Баггал», Дом книги и кафе, где предлагаются национальные блюда.

На территории, прилегающей к комплексу Дворца бакинских ханов, разбит красивый парк, который, несомненно, станет одним из самых любимых уголков отдыха жителей столицы и гостей нашего города.

Дворец бакинских ханов, занимающий важное место в истории города Баку, после предстоящих в ближайшем будущем работ по капитальной реконструкции, консервации и реставрации будет функционировать как музей. Здесь широкой зрительской аудитории будет представлена история древнего Баку, ожившая в современной, динамичной и цифровой форме. В музее с использованием возможностей аудиогидов, технологий виртуальной реальности в комнатах, выделенных под отдельные темы, будут демонстрироваться художественно-исторические и анимационные фильмы, отражающие историческое прошлое. В настоящее время работы по проекту продолжаются, его открытие запланировано на конец 2020 года. Проводимые здесь работы осуществляются при финансовой поддержке «Паша холдинг».

Здание ханской мечети, являющейся частью комплекса Дворца бакинских ханов, передано в распоряжение Центра традиционного искусства Ичеришехер. Центр учрежден в 2012 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В здании Центра создано единое пространство для нового шоурума национального бренда «DASTAN», включающего четыре отдельных вида декоративно-прикладного искусства, таких как керамика, батик, ювелирное дело, работа по дереву и декоративная живопись, а также проведения Центром традиционного искусства Ичеришехер мастер-классов, выставки-продажи работ.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева дали поручения и указания, касающиеся предстоящих работ.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
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В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на 30 июня Общество 16:06
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Доходы Азербайджана от реализации фармпродукции растут Бизнес 15:46
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Французская компания модернизирует тепловые сети столицы Узбекистана в ближайшие 30 лет Узбекистан 15:40
В Азербайджане ряд чиновников Минтруда арестован за коррупцию - Заявление Происшествия 15:36
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У побережья японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение Другие страны 15:30
Все аэропорты Греции с 1 июля начнут принимать рейсы из-за границы Европа 15:29
Шесть млн населения Азербайджана живет на опустыненных и солончаковых территориях Общество 15:27
Отклик на призыв о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрировал высокий уровень международного авторитета Президента Ильхама Алиева Политика 15:12
Евросоюз еще не утвердил финальный список стран для открытия границ с 1 июля Европа 15:08
Продлен срок вступления в силу закона "О медиации" Политика 15:08
Крупный автобусный парк ушел с рынка в Алматы Казахстан 15:03
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Объем засеянных бахчевых культур в Азербайджане значительно вырос Бизнес 14:59
Перерабатывающий завод Азербайджана о планах производства молочных изделий в текущем году Бизнес 14:58
Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 14:57
Парламент Грузии принял поправки в Конституцию в окончательном чтении Грузия 14:52
Все это для нас и во имя нашего народа – директор заповедника Гобустан Вугар Исаев Социум 14:49
Доходы Азербайджана от реализации продуктов питания выросли Бизнес 14:46
Спрос на турецкие химпродукты в Казахстане снизился Турция 14:44
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В январе-мае Франция сократила импорт ковров из Турции Турция 13:22
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Не менее 10 человек погибли при минометном обстреле на юге Афганистана Другие страны 12:46
В Азербайджане за лицами, приговоренными к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль Общество 12:45
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