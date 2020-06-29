Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухаммедову (версия 2)

Первая версия опубликована в 18:53

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил 29 июня Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, все новых и новых успехов в деятельности на благо Туркменистана.

Президент Туркменистана поблагодарил главу нашего государства за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях, высказана уверенность в успешном продолжении сотрудничества.