Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухаммедову (версия 2)
Первая версия опубликована в 18:53
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил 29 июня Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, все новых и новых успехов в деятельности на благо Туркменистана.
Президент Туркменистана поблагодарил главу нашего государства за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях, высказана уверенность в успешном продолжении сотрудничества.
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