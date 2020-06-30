Президент Ильхам Алиев наградил Алевтину Бровкину почетным дипломом
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Алевтины Федоровны Бровкиной "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в укреплении научных связей между Азербайджаном и Россией.
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