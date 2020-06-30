Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Политика 30 июня 2020 18:15 (UTC+04:00)
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 13:57

БАКУ /Trend/ - 30 июня по инициативе Всемирной туристской организации состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем этой организации Зурабом Пололикашвили.

Как сообщает во вторник Trend, приветствуя Зураба Пололикашвили, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добрый день, уважаемый господин генеральный секретарь. Рад вас видеть. Хорошая возможность вновь увидеться и поговорить по общим делам. Конечно, туристическая отрасль одна из наиболее пострадавших в условиях пандемии. Мы это наблюдаем и в Азербайджане, и, конечно, во всем мире. Поэтому, естественно, на ваши плечи ложится дополнительная нагрузка. Потому что, во-первых, в период пандемии, естественно, турпоток очень снижен, но и в постпандемический период восстановление отрасли, конечно, будет сопряжено с определенными ограничениями.

Вы знаете, что в Азербайджане за последнее время наблюдался значительный рост прибывших в нашу страну. В прошлом году зарегистрирован рекордный показатель - более 3-х миллионов иностранных граждан посетили Азербайджан. В процентном соотношении турпоток вырос примерно на 15 процентов. Если учесть, что в последние 4-5 лет рост был от 10 до 24 процентов ежегодно, то можно представить, что эта отрасль получила очень широкий размах. Рады, что и частный сектор активно инвестирует, и государственная поддержка оказывается. В пандемический период мы оказали материальную поддержку людям, которые работают в отрасли, потому что они оказались практически без работы. Эта поддержка будет оказана до тех пор, пока отрасль начнет восстанавливаться. Поэтому благодарю за эту инициативу поговорить о важных вопросах. Рад снова вас видеть.

Зураб Пололикашвили: Господин Президент, в первую очередь, благодарю за то, что Вы уделили время, за возможность еще раз пообщаться, поговорить. Мы ровно год тому назад, как в раз в июне, были в Баку, у нас был Исполнительный совет. Исполсовет - одно из важнейших событий для нашей организации. Еще раз хочу поблагодарить за очень теплое гостеприимство. Все гости были очень довольны, все прошло хорошо. Эта пандемия затронула, как Вы хорошо сказали, всех, весь мир закрылся на 2-3 месяца, еще остаются закрытыми границы почти 150 стран. С самыми большими потерями, с самым большим кризисом столкнулся туристический сектор, не только в Азербайджане, но и во всем мире, и такого в истории не было. Сейчас мы находимся в таком кризисе, которого еще никогда не было. Говорим о потере приблизительно 1 триллиона 500 миллионов долларов, по общим данным на сегодняшний день.

Говоря о работе, проделанной Всемирной туристской организацией ООН за последние два месяца, генеральный секретарь Зураб Пололикашвили отметил, что с первого дня был создан комитет по кризису, в который вошли активные страны по региону, соответствующие международные организации, объявлена кампания «Оставайся дома, чтобы путешествовать завтра». Касаясь сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией, Зураб Пололикашвили с удовлетворением подчеркнул поддержку главой нашего государства и ВТО проекта сертификации гостиниц.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Во-первых, благодарю за сотрудничество и за поддержку сектора туризма в Азербайджане. Я помню нашу встречу, тогда вы относительно недавно были избраны на важный пост генерального секретаря Всемирной туристской организации. По-моему, один из первых ваших визитов был в Азербайджан. Мы тогда увиделись и вместе даже посещали туристическую выставку. Так что я помню наши встречи, и также хотел бы выразить благодарность за то, что вы участвовали в прошлом году в Баку на Исполнительном совете Всемирной туристской организации. То, что этот совет такого важного международного органа был проведен в Баку, также мы расцениваем как знак дружбы и поддержки со стороны ВТО.

Конечно, очень ценны ваши рекомендации, которым мы будем следовать в постпандемический период. Потому что в период пандемии, как вы отметили, большая часть стран мира закрыла свои границы, в том числе и Азербайджан. И до сих пор наши границы закрыты, они работают только на прием азербайджанских граждан, которые хотят вернуться на Родину, и на отъезд иностранцев, которые хотят покинуть Азербайджан. Это связано с тем, что мы, естественно, в первую очередь, думаем о безопасности, здоровье людей, об их жизни. С учетом того, что вирус в Азербайджан был привнесен извне, конечно же, мы считаем, что на данном этапе закрытие границ – это единственный правильный путь. Но также надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, и в том числе следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, с которой мы тесно сотрудничаем, мы тоже будем открываться, будет открывать границы. Когда это произойдет, сказать трудно. Но как только это произойдет, конечно же, ваши рекомендации по восстановлению сектора туризма будут очень важны.

Что мы сделали в этот период? Мы выплачивали большую часть заработной платы работникам сектора туризма с тем, чтобы они имели средства к существованию, и с тем, чтобы предприниматели в этой сфере могли сохранить кадровый потенциал. Мне докладывают, что, к сожалению, в определенной мере идет сокращение числа работников. Поэтому мною даны инструкции правительству с тем, чтобы рассмотреть этот вопрос и продолжить оказывать поддержку сектору туризма. Потому что, вы знаете очень хорошо, что очень трудно и ответственно наращивать потенциал. В Азербайджане мы к этому шли очень активно. Начинали с инфраструктурных проектов, начинали с проектов, связанных с презентацией страны, участия в выставках, проведения разных международных мероприятий. Должен сказать, что стремительный рост туризма в Азербайджане был во многом связан с проведением гонок Формула-1. Как только была проведена первая гонка, сразу же мы увидели рост туризма. Каждый год, как я сказал, наращивали потенциал, и, по разным данным, ежегодно иностранцы оставляют в Азербайджане где-то полтора-2 миллиарда долларов. То есть, это большой приток валюты в нашу экономику. Поэтому с учетом того, что мы потратили очень много сил для создания туриндустрии и пришли крупные фирмы, которые заняты в отельном бизнесе, ведущие мировые бренды, конечно, мы не можем потерять эту сферу. Нам надо сохранить кадровый потенциал, надо сохранить то, что было наработано. Поэтому государство будет поддерживать.

Но, конечно же, чтобы более правильно мы осуществили работу в постпандемический период, нам будут необходимы рекомендации со стороны вашей организации. Мы на это очень рассчитываем. Уверены, что те советы, которые вы нам дадите, мы выполним, претворим в жизнь с тем, чтобы попытаться восстановить эту сферу за максимально короткий срок. Хотя это будет нелегко. Мы, конечно, будем пристально смотреть за теми шагами, которые будут предпринимать ведущие страны в области туризма, у которых большой опыт и которые в своем экономическом развитии в определенной степени, в серьезной степени полагаются на туристический сектор, и будем продолжать наши контакты. Уверен, что как только будет возможно, мы снова вас увидим в Азербайджане.

Зураб Пололикашвили: Спасибо, господин Президент. Вы замечательно все оценили. И я хочу еще раз поблагодарить за такую поддержку частного сектора. Потому что Вы очень хорошо отметили, я сам своими глазами видел ту силу и те инвестиции, которые под Вашим руководством сделали. Я сам видел, как последние 3-5 лет менялась страна по туристическим цифрам. И такие проекты, как, например, Формула-1, те капиталовложения в гостиничном бизнесе, это все отражалось в цифрах. И как раз в наших рекомендациях, которые мы с первого дня посылали тем странам, говорилось о большей поддержке частного бизнеса и людей, которые заняты в этом секторе. Огромное спасибо за такую поддержку, это самая важная часть на сегодняшний день - люди и их здоровье. Что касается завтрашнего дня, то тоже очень хорошо отметили, мы будем поддерживать и посылать все хорошие примеры больших и развитых стран. Мы находимся в Мадриде, в Испании. И Испания одна из тех стран, которая пострадала, и туристический бизнес которой пострадал от COVID. У них есть очень конкретный и очень интересный план развития в постпандемический период. И мы обязательно будем с вашими организациями сотрудничать и передадим уже готовый документ, чтобы не теряли время, были готовы уже как откроется сезон, как открываться, как продолжать популяризацию стран. Потому что все страны сейчас готовы, начинают свои кампании. Все хотят подготовиться к этому дню, когда уже откроются международные связи. Так что все это уже приготовлено, и мы будем на прямом контакте, и будем очень активно посылать все хорошие идеи, все хорошие примеры, которые можно использовать, чтобы как можно быстрее вернуться к тем цифрам, которые Азербайджан достиг за последние годы.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое, мы будем следовать рекомендациям ВТО. Конечно же, будем наблюдать, как я уже сказал, за действиями стран, которые имеют наиболее развитую туристическую индустрию. Тем более, что можно сказать, что уже одна треть летнего сезона осталась позади. Поэтому, наверняка, в июле и в августе уже будут больше открываться. Я вот наблюдаю за тем, что происходит в мире, вижу, что уже восстанавливается авиасообщение между туристическими направлениями, поэтому мы будем очень пристально за этим следить.

Одновременно хотел сказать бы также, что сейчас мы уделяем большое внимание, особенно в период пандемии, внутреннему туризму. Потому что хотя он полностью не заместит внешний туризм, но, тем не менее, может загрузить в определенной степени нашу туристическую инфраструктуру, в том числе в регионах. Поэтому с учетом того, что пока что азербайджанские граждане не могут выезжать за рубеж, конечно же, внутренний туризм может быть тем фактором, который поддержит туриндустрию. Ну и как только пандемия сойдет на нет, конечно же, мы должны очень четко планировать наши шаги. Еще раз хочу сказать, что будем ждать дальнейших ваших советов, рекомендаций в этой области, чтобы не допустить ошибок и делать шаги именно те, которые будут вести к восстановлению туристической отрасли.

Я уверен, что туристическая отрасль во всем мире восстановится. Это однозначно, это просто вопрос времени. И мы будем дальше продолжать и инвестировать в эту сферу, и создавать еще большие условия для иностранных туристов. Потому что все факторы, которые способствовали бы этому в Азербайджане, существуют. Это и стабильная общественно-политическая обстановка, и безопасность, и гостеприимство нашего народа, и исторические памятники, и природное многообразие, и летний туризм, и зимний туризм, и кухня азербайджанская. Так что все факторы здесь. И географическое расположение, и наше авиасообщение с различными странами мира. Поэтому только целенаправленная работа и наращивание потенциала. Плюс, конечно же, устранение бюрократических препятствий, которые препятствуют, например, большему притоку иностранных граждан в страну. Это все у нас на повестке дня.

Зураб Пололикашвили: Абсолютно согласен. По всему миру, наверное, в период летних каникул будет развиваться больше местный туризм, и случайно совпало так, что 2020 год мы объявили еще в январе Годом сельского туризма и регионального туризма. И мы не знали, что будет пандемия. И сейчас есть хороший шанс, чтобы восстановить, чтобы страны инвестировали в инфраструктуру в регионах. В регионах это людям даст возможность создать новые рабочие силы. Я думаю, что в этот период будет больше развиваться местный туризм. Это может быть хорошим шансом для стран, чтобы они развивали региональный туризм. Мы обязательно будем очень тесно сотрудничать опять-таки с Вами. Огромное спасибо за Вашу поддержку. Наш разговор для нас очень важен, потому что все мировые лидеры подтвердили, что туризм является одним из самых главных факторов экономики всех стран. И, конечно же, Ваше участие, Ваша активность очень помогут и помогают нам всем, чтобы мы чувствовали себя более уверенно. Ваша поддержка, уверен, даст большой сдвиг, большую поддержку местным предпринимателям в Азербайджане и во всем секторе. Хочу поблагодарить еще раз за Ваше время и за такой теплый разговор.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Спасибо большое. Еще раз хочу вас поблагодарить за эту инициативу. Очень рад, что сложились очень тесные близкие отношения между Азербайджаном и организацией, которую вы возглавляете. В этом очень большая ваша личная роль. Мы знаем вас как друга нашей страны, поэтому будем активно сотрудничать. И когда откроются границы, будем ждать вас в Азербайджане. Спасибо большое.

Зураб Пололикашвили: Обязательно встретимся. Огромное спасибо.

Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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