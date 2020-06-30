Режим особого карантина может быть продлен - Хикмет Гаджиев (версия 2)

(Первая версия в 18:20)

БАКУ / Trend/ - Есть мнения о том, чтобы продлить режим особого карантина еще на 2 недели.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, вопросы, связанные с коронавирусом в Азербайджане, круглосуточно контролируются, даются необходимые поручения, принимаются меры.

Гаджиев отметил, что рассматривается и вопрос об оказании поддержки лицам, лечащимся дома.

Помощник Президента Азербайджана также сказал, что коронавирус раскрывает очень большие социальные, экономические и другие проблемы в мировом масштабе: «Коронавирус усугубляет проблемы в мире. В мировом масштабе коронавирус необходимо признать в качестве войны. Мы будем чувствовать эту угрозу до тех пор, пока не будет ликвидирован коронавирус».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)