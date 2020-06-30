Хикмет Гаджиев: К сожалению, под прикрытием режима прекращения огня Армения продолжает агрессию (версия 2)

Изменен заголовок, Первая версия опубликована в 18:38

БАКУ /Trend/ - К сожалению, прикрываясь режимом прекращения огня, Армения продолжает агрессию.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Гаджиев сказал, что Азербайджан поддерживает все международные мирные инициативы.

"Однако одного прекращения огня недостаточно. Несмотря на достижение между Азербайджаном и Арменией соглашения о режиме прекращения огня в 1994 году, мир все еще не достигнут. К сожалению, Армения, прикрываясь прекращением огня, продолжает агрессию. Наряду с призывами к прекращению огня, должны быть соблюдены принципы и требования Устава ООН, положен конец оккупации. Это еще более актуально в период пандемии коронавируса", - сказал Хикмет Гаджиев.