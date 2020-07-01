Афет Гасанова: В последующие дни результаты введения жесткого карантина будут видны отчетливее

БАКУ /Trend/ - Благодаря превентивным мерам, предпринятым азербайджанским государством с первых дней возникновения угрозы коронавируса, уровень заражения в стране был на минимальном уровне. Но, к сожалению, ослабление карантина в начале мая было неверно воспринято частью населения, что привело к распространению инфекции.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Депутат отметила, что рост числа инфицированных сделал необходимым ужесточение карантина: «Подобная ситуация наблюдается не только в Азербайджане, но и во многих других странах мира, и большинство стран вновь вводит ужесточенный карантинный режим. Как видно, это начинает приносить результаты. С середины июня коронавирус стал стремительно распространяться на территории страны, и число ежедневных подтвержденных случаев заражения стало превышать 500. Однако благодаря ужесточению действующего карантина с 21 июня удалось добиться определенной стабилизации в этом вопросе. Считаю, что если бы не ужесточение карантина заражений могло быть еще больше, и эта цифра перевалила бы за 1000, но радует то, что мы с такой ситуацией не столкнулись».

Гасанова считает, что в последующие дни результаты введения жесткого карантина будут видны отчетливее: "На улицах, в общественном транспорте стало меньше людей. Думаю, что нахождение людей дома, отсутствие массовых мероприятий приведет к улучшению ситуации и положительной тенденции в последующий период».

Депутат добавила, что для достижения положительного результата в борьбе с пандемией важное значение имеет гражданская ответственность: «Единственный способ победить вирус – ответственное поведение и соблюдение правил карантина. Раньше распространялись слухи о том, что вируса якобы нет, и все это «политические игры», но у каждого из нас среди родственников, близких и соседей достаточно случаев инфицирования. Поэтому не надо верить слухам, нужно солидаризироваться и соблюдать простые правила ради себя, своих близких и других окружающих. В этом случае мы очень быстро выйдем из сложившейся ситуации, и жизнь вернется в прежнее русло».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)