Лейла Абдуллаева: В основе напряженности, противостояния и вражды в регионе стоит захватническая политика Армении (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В основе напряженности в регионе, противостояния и вражды стоит захватническая политика Армении.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию, распространенную МИД Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Абдуллаева отметила, что МИД Армении распространил официальную информацию о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, проведенной 30 июня в формате видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

"Как сообщалось ранее, в ходе встречи министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности и инфраструктурных изменениях, проводимых Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Он также подчеркнул, что провокационные действия Армении служат обострению риторики. Информация, распространенная МИД Армении в связи с проведенной встречей, в очередной раз подтверждает полностью необоснованную позицию, которую традиционно демонстрирует эта страна-агрессор. Ясно, что в основе напряженности в регионе, обострившейся риторики, противостояния и вражды находятся захватническая политика Армении, удержание под военной оккупацией международно признанных территорий Азербайджана и осуществление на этих территориях этнической чистки в отношении многочисленных азербайджанцев. Что касается обязательства готовить население к миру, Армения для его соблюдения должна вывести свои оккупационные войска из Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, и не препятствовать возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли. Относительно же выражения «карабахский народ», которое упоминает МИД Армении, следует отметить, что всем, в том числе и самой Армении, хорошо известно, что такого понятия не существует. Армяне, проживающие в Карабахе, составляют одну из двух общин этого региона Азербайджана. Представители Азербайджанской общины Карабаха были изгнаны из своих домов в результате армянской агрессии, став вынужденными переселенцами. Переговоры по урегулированию конфликта нацелены на восстановление нарушенных фундаментальных прав и свобод этих людей, обеспечение вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана. Другого пути обеспечения устойчивого мира, стабильности и безопасности в регионе нет», - подчеркнула представитель МИД.

Напомним, что в информации, распространенной МИД Армении в связи с состоявшейся 30 июня онлайн-встречей глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорится о безопасности «народа» Карабаха, ссылаясь на «неконструктивные заявления» Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)