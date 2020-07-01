Азербайджан выделил Палестине помощь в размере $300 тысяч (версия 2)

(Первая версия в 13:18)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева Кабмин выделил Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) 300 тысяч долларов США, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Помощь оказана в ответ на обращение генсека ОИС Юсефа Аль-Осаймина с целью оказания поддержки на проведение борьбы с коронавирусной пандемией (COVID-19) в Палестине.

Организация UNRWA была создана в 1949 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН для оказания прямой помощи палестинцам и обеспечения оказания социальных услуг. Основными сферами деятельности UNRWA являются здравоохранение, образование, гуманитарная помощь, социальные услуги, создание лагерей, реализация соответствующих проектов в сфере обеспечения инфраструктуры и микрофинансирования.

В настоящее время в связи с распространением и последствиями пандемии COVID-19 возникла необходимость оказания гуманитарной помощи Палестине.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)