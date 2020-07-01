Утверждено Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции.

Как сообщает Trend, законом утверждается Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года.