Утверждено Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией
БАКУ /Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции.
Как сообщает Trend, законом утверждается Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года.
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