Ирак выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь

БАКУ /Trend/ - МИД и Минздрав Ирака выразили признательность азербайджанскому правительству и народу за медицинскую помощь, оказанную Ираку в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Ирака в Азербайджане.

"Мы ценим эту помощь азербайджанского правительства как шаг, отражающий глубину братских уз между двумя странами", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что 30 июня правительство Азербайджана отправил в Багдад 27 тонн гуманитарной помощи с медицинскими принадлежностями и препаратами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)