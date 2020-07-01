Ирак выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь
БАКУ /Trend/ - МИД и Минздрав Ирака выразили признательность азербайджанскому правительству и народу за медицинскую помощь, оказанную Ираку в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Ирака в Азербайджане.
"Мы ценим эту помощь азербайджанского правительства как шаг, отражающий глубину братских уз между двумя странами", - говорится в сообщении посольства.
Напомним, что 30 июня правительство Азербайджана отправил в Багдад 27 тонн гуманитарной помощи с медицинскими принадлежностями и препаратами.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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