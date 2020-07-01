Утверждено Положение о деятельности азербайджанской стороны совместных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана подписал указ об утверждении «Положения о деятельности азербайджанской стороны совместных комиссий по сотрудничеству Азербайджана с зарубежными странами».

В указе говорится, что Азербайджан придает важное значение расширению связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, а также других, представляющих взаимный интерес сферах, и определению перспектив дальнейшего сотрудничества.

Согласно указу, развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества с зарубежными партнерами за прошедшие годы внесло вклад в многостороннее развитие национальной экономики и ее тесную интеграцию в глобальную экономику.

Азербайджанская сторона совместных комиссий, созданная по сотрудничеству с зарубежными странами, оказала значимую поддержку в эффективном осуществлении работ, проводимых в этом направлении.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.