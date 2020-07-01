Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого июля подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МВД медалями "За Отчизну" и "За отвагу" за заслуги при выполнении служебных обязанностей в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, укреплении законности и правопорядка, в обеспечении контроля за соблюдением особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.

Со списком награжденных можно ознакомится здесь.