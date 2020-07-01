Офицерам МВД Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июля подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам МВД Азербайджана.
Согласно распоряжению, высшие специальные звания присвоены следующим офицерам МВД Азербайджана:
высшее специальное звание "генерал-лейтенант полиции"
генерал-майору полиции Сейфулле Саттар оглу Азимову
высшее специальное звание "генерал-майор полиции"
полковнику полиции Теймуру Кямиль оглу Гаджиеву
полковнику полиции Нурулле Абдулла оглу Мамедханлы.
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