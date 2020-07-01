Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого июля подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МВД медалями "За Отчизну" и "За отвагу" за заслуги при выполнении служебных обязанностей в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, укреплении законности и правопорядка, в обеспечении контроля за соблюдением особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.

Распоряжением предусмотрено награждение следующих сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

медалью «За Отчизну»

Агаева Азая Акиф оглу – полковника-лейтенанта полиции

Агаева Аласлана Гачай оглу – полковника полиции

Ахундова Таледдина Бахадыр оглу – полковника полиции

Азадалиева Фагана Джебраил оглу – полковника полиции

Багирова Эльдара Гасан оглу – полковника полиции

Джаббарова Бекира Башир оглу – полковника полиции

Алиева Исмаила Исраил оглу – полковника полиции

Гусейналиева Шарифа Ровшан оглу – полковника-лейтенанта полиции

Ибрагимова Алашрафа Ибрагим оглу – полковника полиции

Имамвердиева Джейхуна Рафиг оглу – капитана полиции

Иманова Рамина Иман оглу – полковника полиции

Исмаилова Акбера Меджид оглу – полковника полиции

Керимова Эльнура Эльхан оглу – полковника полиции

Гараева Полада Сахлиялы оглу – полковника полиции

Годжаева Шахина Муса оглу – полковника полиции

Мамедзаде Нахида Шираслан оглу – полковника полиции

Миргашимова Анара Беюкага оглу – полковника полиции

Мурадова Джавида Видади оглу – полковника полиции

Нейматова Сулеймана Аскер оглу – полковника полиции

Панахова Сабухи Фаиг оглу – полковника-лейтенанта полиции

Сеидова Ильгара Фахреддин оглу – генерал-майора полиции

Сеидова Мирзейналабдина Мир Исмаил оглу – полковника полиции

медалью «За отвагу»

Ахмедова Орхана Мухаммед оглу – майора полиции

Иманова Наримана Бахтияр оглу – полковника полиции

Исмаилова Аяза Мухтар оглу – старшего лейтенанта полиции

Сафарова Ямиддина Вели оглу – старшего сержанта полиции.