Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение (версия 2)
Первая версия опубликована в 16:39
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого июля подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МВД медалями "За Отчизну" и "За отвагу" за заслуги при выполнении служебных обязанностей в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, укреплении законности и правопорядка, в обеспечении контроля за соблюдением особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.
Распоряжением предусмотрено награждение следующих сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
медалью «За Отчизну»
Агаева Азая Акиф оглу – полковника-лейтенанта полиции
Агаева Аласлана Гачай оглу – полковника полиции
Ахундова Таледдина Бахадыр оглу – полковника полиции
Азадалиева Фагана Джебраил оглу – полковника полиции
Багирова Эльдара Гасан оглу – полковника полиции
Джаббарова Бекира Башир оглу – полковника полиции
Алиева Исмаила Исраил оглу – полковника полиции
Гусейналиева Шарифа Ровшан оглу – полковника-лейтенанта полиции
Ибрагимова Алашрафа Ибрагим оглу – полковника полиции
Имамвердиева Джейхуна Рафиг оглу – капитана полиции
Иманова Рамина Иман оглу – полковника полиции
Исмаилова Акбера Меджид оглу – полковника полиции
Керимова Эльнура Эльхан оглу – полковника полиции
Гараева Полада Сахлиялы оглу – полковника полиции
Годжаева Шахина Муса оглу – полковника полиции
Мамедзаде Нахида Шираслан оглу – полковника полиции
Миргашимова Анара Беюкага оглу – полковника полиции
Мурадова Джавида Видади оглу – полковника полиции
Нейматова Сулеймана Аскер оглу – полковника полиции
Панахова Сабухи Фаиг оглу – полковника-лейтенанта полиции
Сеидова Ильгара Фахреддин оглу – генерал-майора полиции
Сеидова Мирзейналабдина Мир Исмаил оглу – полковника полиции
медалью «За отвагу»
Ахмедова Орхана Мухаммед оглу – майора полиции
Иманова Наримана Бахтияр оглу – полковника полиции
Исмаилова Аяза Мухтар оглу – старшего лейтенанта полиции
Сафарова Ямиддина Вели оглу – старшего сержанта полиции.