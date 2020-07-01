Эльмар Мамедъяров: Быстрое распространение коронавируса - серьезная проблема для всего человечества

БАКУ/Trend/ - Быстрое распространение вируса является серьезной проблемой для всего человечества, поскольку число болезней и жертв в каждой части мира, приводящих к непоправимому ущербу для здоровья, безопасности и благосостояния людей, растет изо дня в день. В странах, затронутых кризисом COVID-19 продемонстрировал свою способность создавать социальные, экономические и политические кризисы гораздо более разрушительные чем в области здравоохранения и препятствовать прогрессу в достижении Целей в области устойчивого развития.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на видеоконференции "Закройте цифровое разделение: цифровой ответ на COVID-19", сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

"Сейчас, когда мир борется с пандемией коронавируса (COVID-19), я хочу поблагодарить Эстонию и Сингапур за организацию этой важной встречи", - сказал он.

По его словам, в дополнение к упомянутым многочисленным последствиям пандемия также дала возможность оценить важность расширения возможностей использования цифровых технологий для создания устойчивых ответных мер в таких ситуациях.

"С первых дней пандемии цифровые технологии были в центре национальных стратегий реагирования на борьбу с COVID-19. Например, информационные и коммуникационные технологии стали инструментом для обеспечения доступа к онлайн-образованию, разработки платформ для мониторинга здоровья, распространения важной информации среди населения и содействия доставке товаров и услуг тем, кто находится в изоляции, и это лишь несколько примеров.

В то же время Азербайджан не стал исключением. Мы активно используем информационные и коммуникационные технологии как часть нашей национальной реакции на воздействие COVID-19. Во время пандемии Министерство транспорта, связи и высоких технологий запустило единую цифровую платформу, которая делает электронные услуги доступными для всех. Платформа, которая объединяет ссылки на интернет-магазины, образование, здравоохранение, развлечения и доставку товаров, облегчает пользователям доступ к ним. Платформа предлагает советы о том, как поддерживать социальную дистанцию ​​и оставаться дома, а также ряд возможностей онлайн-обучения, в том числе обучение тому, как настроить и вести онлайн-бизнес", - отметил он.

По словам Мамедъярова, была создана электронная платформа, которая позволяет людям покидать свои дома во время карантина и новая система видеоконференции на основе инфраструктуры Azcloud.

"Всесторонняя система дистанционного обучения была внедрена, чтобы обеспечить устойчивость образовательного процесса. Национальные телеканалы транслируют телевизионные уроки, а также запись этих уроков размещается на учебной платформе Министерства образования и доступна онлайн. Большинство университетов используют бесплатные онлайн-платформы обучения, предоставляемые министерством образования.

Пандемия также показала, что отправная точка не была одинаковой для всех с точки зрения доступа к инструментам информационно-коммуникационных технологий и широкополосной связи, поскольку между развитыми и развивающимися странами существует межрегиональный и внутрирегиональный цифровой разрыв", - добавил он.

По его словам, в этой связи важно объединить усилия, чтобы помочь странам мобилизовать ресурсы и внедрить современные и контекстные решения для дистанционного предоставления товаров и услуг. Только благодаря солидарности и сотрудничеству между государствами и международным сообществом мы можем добиться безопасности и процветания для всех.

"Поэтому впервые в качестве действующего председателя Движения неприсоединения Азербайджан провел саммит посредством видеоконференции, а в мае 2020 года посредством видеоконференции инициировал внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Наша страна выделила 10 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения, чтобы помочь нуждающимся людям, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке.

Недавно от имени стран-членов Движения неприсоединения Азербайджан инициировал созыв специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке большинства государств-членов ООН. Мы считаем, что эта сессия также станет платформой для изучения того, насколько хорошо мы можем использовать информационные и коммуникационные технологии в ответ на COVID-19, и для продолжения обмена опытом в этой области ", - подытожил он.