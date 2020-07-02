Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции в связи со 2 июля - Днем азербайджанской полиции.

Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

«Искренне поздравляю всех сотрудников полиции с профессиональным праздником! В это непростое время мы все стали свидетелями ваших решительных действий во имя здоровья наших граждан, вашей высокой гражданской ответственности и профессионализма! Желаю каждому из вас и вашим родным крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.