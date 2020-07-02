Утвержден Дополнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве по безопасности между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об утверждении Дополнительного протокола к "Соглашению о сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Турции по безопасности".

Дополнительный протокол был подписан 25 февраля 2020 года в Баку.