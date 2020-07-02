Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту России Владимиру Путину.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ России с успешным завершением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Итоги голосования вновь подтверждают высокое доверие к Вам, свидетельствуют о сильной народной поддержке Вашего курса на дальнейшее развитие России как правового социального государства. Несомненно, обновленная Конституция символизирует начало качественно нового этапа в истории Российской Федерации. Уверен, что конституционная реформа будет способствовать поступательному развитию России и повышению благосостояния её граждан.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть высокий уровень азербайджано-российских отношений в духе стратегического партнерства. Убежден, что прочные связи дружбы и добрососедства между нашими странами являются надежной основой для наращивания многопланового взаимодействия на благо наших народов.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в деле укрепления российской государственности, a дружественному народу России – процветания и благополучия", - говорится в письме главы государства.