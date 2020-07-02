Делегация Милли Меджлиса в ПАСЕ провела заседание в формате видеоконференции

БАКУ /Trend/ - Сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на парламент Азербайджана.

В мероприятии приняли участие спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и постпред Азербайджана в Совете Европы Фахраддин Исмайлов.