Делегация Милли Меджлиса в ПАСЕ провела заседание в формате видеоконференции (версия 2)

(Первая версии в 18:57)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на парламент Азербайджана.

В мероприятии приняли участие спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и постпред Азербайджана в Совете Европы Фахраддин Исмайлов.

Спикер Гафарова посоветовала членам делегации, постоянно участвующим в онлайн-мероприятиях ПАСЕ, активнее и плодотворнее использовать эту платформу в деле донесения до мирового сообщества правды о стране и армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился мнением о нынешнем уровне отношений между страной и организацией, выразив уверенность в том, что задачи, стоящие перед парламентскими делегациям в международных организациях, будут решены в соответствии с национальными интересами государства. В частности, Гаджиев подчеркнул, что сохранение в повестке международной общественности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, проявление высокой активности азербайджанскими депутатами по защите справедливой позиции Азербайджана внесут важный вклад в наступательную дипломатию Азербайджана.

Постпред Азербайджана в СЕ Фахраддин Исмайлов проинформировал участников о работе руководимого им офиса.

Затем состоялся обмен мнениями между главой делегации Самедом Сеидовым и членами делегации Милли Меджлиса по вопросам повестки дня.

В мероприятии также приняли участие руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и завотделом международных отношений Аппарата Илькин Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )