Президент Ильхам Алиев: В условиях пандемии важны солидарность и сотрудничество между странами и в рамках международных организаций

БАКУ /Trend/ -В условиях пандемии важны солидарность и сотрудничество между странами и в рамках международных организаций.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи посредством видеоконференции с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Азербайджан плодотворно сотрудничает с Афганистаном и Туркменистаном также в многостороннем формате. В рамках международных организаций наши страны всегда поддерживают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга. Коронавирус, превратившийся в самую актуальную проблему нынешнего времени, привел к трагическим последствиям в мире. В условиях пандемии важны солидарность и сотрудничество между странами и в рамках международных организаций. Несмотря на негативные последствия пандемии, Азербайджан принял дополнительные меры по перевозке транзитных грузов. По транспортному коридору Восток-Запад непрерывно осуществляются международные грузоперевозки", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан при поддержке 120 государств был избран председателем Движения неприсоединения.

"В октябре прошлого года в Азербайджане состоялся Саммит Движения неприсоединения, на котором президенты Афганистана и Туркменистана озвучили ценные предложения по развитию сотрудничества в рамках Движения. По инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения, 4 мая в формате контактной группы Движения посредством видеоконференции был организован Саммит, посвященный борьбе с коронавирусом. В этой встрече приняли участие также президенты Афганистана и Туркменистана. Выражаю президентам Афганистана и Туркменистана признательность за участие в Саммите", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что едавно более 130 стран мира поддержали еще одну мою инициативу – предложение о проведении посредством видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVİD-19.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президентов Афганистана и Туркменистана за поддержку данной инициативы. Нам необходимо продолжить усилия по дальнейшему расширению возможностей транспортного коридора Восток-Запад. Для оптимизации грузоперевозок важно унифицировать тарифы. Предлагаю провести рабочую встречу транспортных структур наших стран для обсуждения результатов сегодняшней встречи и последующих шагов", - добавил Президент Ильхам Алиев.