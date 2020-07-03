Арзу Нагиев: Азербайджан и Россия показали блестящий пример борьбы с глобальной катастрофой

БАКУ /Trend/ - Россия является одним из главных стратегических партнеров Азербайджана, а двусторонние отношения стран находятся на самом высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом депутат Милли Меджлиса Азербайджана Арзу Нагиев сказал в ходе онлайн-презентации экспертного доклада "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)", подготовленном руководителем спецпроектов "Каспийского экспертного клуба", заместителем генерального директора агентства Trend Гюльнарой Мамедзаде и научным сотрудником Института экономики Российской академии наук (РАН) Александром Караваевым.

По его словам, в этот сложный период пандемии коронавируса обе страны приняли ряд важных шагов и эффективных мер, направленных на защиту здоровья и безопасности своих граждан.

«В условиях пандемии Азербайджан и Россия показали блестящий пример по принятию оперативных мер жизненной важности в борьбе с глобальной катастрофой. Правительства России и Азербайджана своевременно отреагировали на внешний вызов, предприняв ряд оперативных и безотлагательных мер, в том числе по закрытию границ со странами, в которых больше всего развивалась эпидемия коронавируса. Затем были приняты соответствующие карантинные меры - и в России, и в Азербайджане, за счет которых ситуацию удается держать под контролем по сегодняшний день.

Правительство Азербайджана предприняло неотложные меры в поддержку социального обеспечения и экономического благосостояния населения. Государство выделило средства для поддержания материального обеспечения уязвимой части населения. Сохраняются рабочие места, зарплаты, оказывается помощь безработным в размере прожиточного минимума, утверждены льготы на электроэнергию, индивидуальным предпринимателям выплачиваются средства в размере 5 тысяч манатов и прочее. Более того, в стране построены больницы модульного типа, запущена в эксплуатацию новая клиника, оснащенная современными видами медицинского оборудования, на 750 коек. За кратчайшие сроки было построено около 12 модульных крупных медицинских учреждений на 200-300 коек», - сказал Нагиев.

Парламентарий отметил, что обе страны ищут совместные пути выхода из сложившейся непростой ситуации на фоне пандемии коронавируса.

"Несомненно, тесное сотрудничество наших стран крайне необходимо в преодолении последствий пандемии коронавируса. Сегодня нам нужно держаться вместе, с тем, чтобы преодолеть эту всеобщую беду глобального масштаба, с которой столкнулись и Азербайджан, и Россия», - сказал Нагиев.