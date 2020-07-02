Состоялась встреча президентов Азербайджана, Афганистана и Туркменистана посредством видеоконференции (ФОТО) (Версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 2 июля по инициативе Президента Афганистана состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посредством видеоконференции.

Как сообщает Trend, выступая на встрече, Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани сказал:

- Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Уважаемые братья – Президент Азербайджана, Президент Туркменистана, доброе утро. Благодарю за то, что согласились провести трехстороннюю встречу. В первую очередь, позвольте выразить большую признательность за выдвинутые и Азербайджаном, и Туркменистаном инициативы, связанные с транспортным сообщением, необходимым Афганистану и всему региону.

Господин Президент Алиев, хочу поблагодарить Вас за инвестиции, вложенные на территории Грузии, Турции и всего Азербайджана. В особенности, хочу выразить признательность Президенту Туркменистана за продление железной дороги до двух сухопутных портов в Афганистане – сначала порта Акина, а затем – Торагунди. В частности, Торагунди позволил нам проложить прямую линию до Азербайджана. Хочу поблагодарить вас обоих за поддержку, оказанную коридору Лапис-Лазули, который является трансформативной программой и станет основной темой наших сегодняшних обсуждений. Мы беседовали с каждым из вас в отдельности, вы тоже имели беседу друг с другом. Теперь настало время претворить все это в жизнь.

Хотел бы поздравить Президента Алиева с организацией Саммита Движения неприсоединения, посвященного COVID. Вы председательствовали, все мы принимали участие. Это имело важное значение, и все мы, конечно, готовы поддержать позицию Движения неприсоединения в связи с COVID в Совете Безопасности ООН. Хочу выразить Президенту Туркменистана Бердымухамедову признательность за принятие весьма оперативных решений по обеспечению непрерывного и беспрепятственного потока грузов через территорию Туркменистана и содействие, оказанное двум основным лабораториям для проведения тестов в двух наших погранично-пропускных пунктах. Вместо долгого выступления я предлагаю выслушать моих уважаемых братьев. Вопросы, на которые мне хотелось бы обратить внимание, связаны с энергией, транзитом, торговлей и инвестициями в контексте коридора Лапис-Лазули. Президент Ильхам Алиев, разрешите сначала попросить Вас поделиться с нами мудростью и рассказать о программах.

Глава нашего государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Большое спасибо, господин Президент.

- Уважаемый Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани.

Уважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Сердечно приветствую вас и выражаю удовлетворение участием в сегодняшней трехсторонней встрече. Благодарю Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани за инициативу проведения трехсторонней встречи. Эта встреча полезна с точки зрения обсуждения нынешнего состояния и дальнейшего развития нашего сотрудничества.

Азербайджан связывают с Афганистаном и Туркменистаном тесные дружественные и братские узы.Многочисленные взаимные визиты на уровне глав государств, наши встречи в рамках международных мероприятий внесли важный вклад в развитие этих связей.

Азербайджан с 2002 года участвует в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане. Мы внесли вклад в установление мира и стабильности в Афганистане обеспечением военной силы, мультимодального транзита, обучения и финансовой помощи. Число миротворцев Азербайджана в миссии "Решительная поддержка" было увеличено в 2018 году на 30 процентов и доведено до 120 человек.

Благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, в Азербайджане создана современная транспортная и логистическая инфраструктура. В 2018 году был сдан в эксплуатацию Алятский международный морской торговый порт грузоперевалочной способностью 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. В будущем возможности порта могут быть увеличены до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров.

Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов. На функционирующем в Азербайджане современном судостроительном заводе с 2013 года по настоящее время были построены 10 судов, осуществлен ремонт 140 судов и платформ. В настоящее время на заводе продолжается строительство 2 РоПакс паромов и 3 нефтяных танкеров. На 2021 год предусмотрено строительство дополнительных судов. Эти суда послужат увеличению грузоперевозок по Каспийскому морю.

Одновременно Азербайджан придает большое значение развитию автомобильных дорог. В последние 16 лет в Азербайджане проложено 16 тысяч километров автодорог. В последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по качеству дорог находится на 27-м месте. В Азербайджане построено 6 международных аэропортов. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 12-е место в мире.

В 2017 году была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Считаю это историческим событием. Не случайно эту дорогу называют "Железный шелковый путь". Этот проект соединяет континенты. Азербайджан как страна, расположенная между Азией и Европой, вносит большой вклад в транспортно-логистическую сферу на евразийском пространстве. Объем грузов, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в первые шесть месяцев 2020 года, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Обновляется железнодорожная инфраструктура внутри страны. В последнем отчете Давосского экономического форума Азербайджан занимает 11-е место в мире по эффективности железных дорог. В целом, в отчете Давосского форума Азербайджан находится на 34-м месте в мире по уровню транспортной инфраструктуры.

Уже полностью функционирует транспортный коридор Восток-Запад. В 2019 году по этому коридору было перевезено 8,7 миллиона тонн грузов. В первые четыре месяца нынешнего года эта цифра уже достигла 3 миллионов тонн. Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. В азербайджанском сегменте коридора все работы завершены. Посредством этого коридора в прошлом году было перевезено 2,1 миллиона тонн, а за четыре месяца нынешнего года 800 тысяч тонн грузов. В рамках транспортного коридора Восток-Запад Азербайджан добился положительных результатов в сотрудничестве с Афганистаном и Туркменистаном. 9 из 21 документа, подписанного в ходе моего официального визита в Туркменистан в ноябре 2018 года, касаются транспортного сектора. В первом полугодии 2020 года в Алятском международном морском торговом порту в направлении Туркменистана и обратно было перевалено более 1,5 миллиона тонн грузов. Это на 28 процентов больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Объем переваленных сухих грузов вырос в 7,7 раза и составил более 370 тысяч тонн. Туркменская сторона приглашена к участию в консорциум, который будет создан для управления терминалом удобрений, намеченным для строительства в порту.

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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани: Президент Алиев, еще раз выражаем Вам глубокую признательность за деятельность азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Затем выступил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства Туркменистана отметил, что эта встреча является хорошей возможностью для проведения обмена мнениями по стратегически важным вопросам сотрудничества, она, в частности, охватывает партнерство в области транспорта и коммуникаций. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что все три страны принимают активное участие в международных инициативах по борьбе с COVID-19, выразил президентам Азербайджана и Афганистана признательность за всестороннюю поддержку инициатив Туркменистана, направленных на борьбу с коронавирусом и сокращение социально-экономических последствий пандемии. Президент Туркменистана отметил, что Туркменистан, как близкий сосед Афганистана и Азербайджана, приложит все усилия для развития всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани сказал:

-Прежде всего, надо приветствовать предложение, выдвинутое Президентом Алиевым и поддержанное Президентом Бердымухамедовым. Это предложение связано с созданием штаба на уровне руководителей транспортных структур трех стран и с участием других соответствующих министерств. Мы горячо приветствуем эту инициативу. Второй вопрос – это повестка дня, в которую входят пять вопросов, отмеченных уважаемым Президентом Туркменистана. Мы принимаем это, у меня будут дополнительные предложения. Третий вопрос – 9 соглашений, обговоренных Азербайджаном и Туркменистаном, механизмы исполнения последовательно указаны. Четвертый вопрос связан с принятием коридора Лапис-Лазули для его продвижения как общих рамок. С Вашего согласия хотел бы дополнить это ежеквартальной отчетностью совместной группы перед всеми тремя президентами, так как в этом случае при появлении вопросов, решаемых на уровне руководства страны, мы можем быстро решить их и пойти дальше с тем, чтобы работа не тормозилась по причине бюрократии.

С Вашего позволения, учитывая перспективу Афганистана, хочу подчеркнуть некоторые вопросы, которые полностью согласованы. Первый из них – транзит. Мы хотим еще раз выразить Президенту Алиеву и Президенту Бердымухамедову глубокую признательность. Как Азербайджан, так и Туркменистан выступают в качестве региональных хабов. Первый вопрос заключается в том, что мы хотим определиться с портом, чтобы таможенными пунктами вокруг Каспийского моря стали избранные Афганистаном порты. Хотелось бы, чтобы те, кто ведут торговлю, уделили основное внимание импорту, проходящему через территорию Баку и Туркменбаши. С этой целью мы приветствуем инициативу афганских торговцев или тех, кто ведут торговлю с афганским государством, по инвестированию объектов или их аренде. Во-вторых, железная дорога. В период коронавируса железная дорога доказала свое значение, потому что, несмотря на важное значение перевозки грузовыми автомобилями, железная дорога стала нашей спасительницей. Хотелось бы, чтобы тарифы были прогнозируемыми, а направление перевозок позволяло нам расширять торговлю посредством железной дороги. Мы хотим осуществлять международные грузоперевозки, которые вы развиваете, и продолжать вашу инициативу. Что касается таможни, то мы хотим договоренности между руководством Азербайджана и Туркменистана.

Очень важное значение имеет обмен информацией через безопасную систему. У нас есть инвестиции, позже я вернусь к этому вопросу. На 8 территориях в Афганистане мы создаем сухопутные порты. Готовы два порта – Акина и Торагунди. Мы готовы к сотрудничеству как с частным сектором Азербайджана, так и с государственным сектором Туркменистана. Второй вопрос заключается в том, что мы добились очень важного торгового и энергетического развития. Наша цель заключается в создании энергетического коридора из Азербайджана в Афганистан. В потенциале – расширение его до Пакистана и Индии, в соответствии с проводимой работой до завершения газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Интерес для нас представляет то, что виды приобретаемой энергии не носят конкурентного характера, а дополняют друг друга. Мы получаем из Азербайджана нефть, а из Туркменистана- дизельное топливо и природный газ. Президент Алиев, по Вашему указанию SOCAR заключил договор с нами с тем, чтобы согласно Вашему поручению было обеспечено прогнозирование потока из Азербайджана в Туркменистан.

Две братские страны – Азербайджан и Туркменистан - являются для нас приоритетом. Мне хотелось бы, чтобы мы добились конкретного прогресса в данном вопросе. Президент Ильхам Алиев, ТАПИ является маршрутом поставки энергоресурсов Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, а ТАП – из Туркменистана в Афганистан и из Афганистана в Пакистан. Турецкая компания приняла финансовое обязательство в объеме 1,3 миллиарда долларов. Вместе с тем, как предложил мой дорогой брат Президент Бердымухамедов, мы хотим обладать фиброоптическими коридорами. Связь Азербайджана с этими фиброоптическими коридорами изменит облик взаимосвязей между Южной Азией, включая Китай, Центральной Азией, Кавказом и Европой. Мы сотрудничаем, поэтому это очень важно привести в соответствие. Если мы увяжем нашу энергетическую потребность c вашим предложением, связанным с энергией, то, считаю, создадим прогнозируемый объем бизнеса. А это позволит нам решить вопросы тарифов и эффективности с точки зрения не только объемов, но и очень важных для нас масштабов.

Говоря об экономическом потенциале своей страны, Президент Афганистана подчеркнул широкие возможности сотрудничества в этой области. Пригласив частные компании Азербайджана и Туркменистана к созданию совместных предприятий с Афганистаном, Мохаммад Ашраф Гани отметил, что в его стране производится мрамор в широком ассортименты. Коснувшись вопросов сотрудничества в области сельского хозяйства, он остановился на потенциале Афганистана в данной сфере, отметил возможность создания совместных перерабатывающих предприятий, рассказал о проводимой в его стране работе по развитию сельского хозяйства.

Коснувшись вопросов транспорта, Президент Мохаммад Ашраф Гани сказал:

-Президент Алиев, как Вы отметили, Европейский Союз проявляет большой интерес к теме транспортного сообщения. Это очень важно, они станут главными участниками. Хотел бы проинформировоть о транспортной сфере. Афганистан в своей железнодорожной системе принял в качестве стандарта ширину российских железных дорог. Афганистан обладает крупнейшим в мире месторождением неиспользованной железной руды, в провинции Герат у нас есть и другие месторождения железной руды.

Для настоящей интеграции нашего региона мы нуждаемся в прокладке железнодорожных линий протяженностью 4-6 тысяч километров. Этот важный вопрос также может быть включен в повестку дня нашего сотрудничества в области строительства . Важное значение здесь имеет вопрос качества и расходов. Я предлагаю работать совместно с частными компаниями и другими структурами.

Президент Афганистана коснулся вопросов сотрудничества в области прокладки линий электропередачи, выразил намерение Афганистана взаимодействовать с Азербайджаном и Туркменистаном в сферах грузоперевозок и совместного инвестирования.

Коснувшись борьбы с пандемией коронавируса, Президент Мохаммад Ашраф Гани сказал:

-Что касается темы COVID, еще раз благодарю за созданные возможности и оказанную поддержку. Я признателен Азербайджану за оказанную афганскому народу помощь. Мы высоко ценим это. Благодарим в этом отношении Туркменистан. Вы выделили для нас очень ценную помощь, и мы подчеркиваем это на всех международных встречах и во всех организациях. Последовательно осуществляет торговля. Это стало маршрутом жизнеобеспечения. Очень важно продолжить его. Надеюсь, что ограничения постепенно будут отменены. В предстоящие две недели мы сможем установить снижается ли инфицирование COVID или продолжается стабильно либо по восходящей. В предстоящие две недели мы увидим это. Продолжаются исследования методом Джона Хопкинса.

Последнее, о чем мне хотелось бы сказать, связано с миром. Вы тоже отметили это. Мы серьезно занимаемся налаживаем мира. Наш министр иностранных дел господин Атмар планирует провести глобальную встречу на тему региональных подходов с участием 18 государств – дальних стран и близких соседей. Мы представим информацию о нынешней ситуации и попросим у вас поддержки. Я весьма признателен вам за то, что вы принимаете участие в оказании помощи Афганистану, оказываете как моральную, так и материальную поддержку. Наше будущее взаимосвязано. Считаю, что механизм трехсторонней встречи откроет для нас возможности после решения данных вопросов. На последующем этапе будут изучены те же возможности с Турцией и Грузией, так как коридор обладает поистине гигантским потенциалом. Еще раз хочу выразить Вам признательность за то, что, несмотря на напряженный график работы, Вы приняли приглашение на эту встречу. С Вашего согласия будет создан механизм продолжения этих обсуждений. Если есть дополнительные комментарии, пожалуйста. Президент Алиев, Вам слово.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо, господин Президент. Еще раз выражаю признательность за данную инициативу. Это – очень важное и своевременное мероприятие. Учитывая Ваше предложение, мне хотелось бы предложить создать совместную правительствую рабочую группу, так как все, что мы сегодня обсудили, связано не только с транспортным сектором. Мы провели обсуждения, связанные с инвестициями, торговлей, обсудили вопросы телекоммуникации. Все они представляют важное значение. Считаю, что мы можем дать соответствующим членам правительства указания создать с каждой стороны рабочую группу, которая бы охватила все обсужденные нами вопросы – наши новые идеи, связанные с энергетической безопасностью, вопросы нефти, нефтепродуктов и газоснабжения, унификацию тарифов, таможенные правила, возможности инвестирования. То есть, мы готовы. Вопросы, связанные с фибероптической кабельной линией между Туркменбаши и Сиязанью – впоследствии это можно расширить до Европы и через Афганистан – до ваших соседей. Считаю, что мы можем рассмотреть и утвердить предложения, дадим все необходимые указания и поведем этот данный процесс вперед.

Президент Мохаммад Ашраф Гани: Прекрасно. Спасибо.