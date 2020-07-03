Парламент Азербайджана провел плодотворную работу в ходе весенней и внеочередной сессий - глава комитета
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис провел плодотворную работу как во время весенней сессии VI созыва, так и в ходе внеочередной сессии, сказал в пятницу Trend глава парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.
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