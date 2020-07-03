Сотрудничество Азербайджана и Украины в рамках международных организаций находится на высоком уровне (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:06)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Азербайджана и Украины в рамках международных организаций находится на высоком уровне.

Об этом было сказано в ходе встречи первого замминистра иностранных дел Украины Амины Джапаровой с послом Азербайджана в этой стране Эльмирой Ахундовой, сообщает в пятницу Trend.

На встрече обсуждались, помимо сотрудничества в рамках международных организаций, политические, экономические, торговые, транспортные, культурные связи двух стран.

Отметив, что в период пандемии наибольшую поддержку Украине оказал Азербайджан, Джапарова выразила признательность азербайджанскому государству, добавив, что в Украине с нетерпением ждут официального визита главы азербайджанского государства.

Коснувшись значимости дальнейшего укрепления сотрудничества стран-членов ГУАМ, первый замминистра иностранных дел Украины отметила важность проведения очередной встречи глав правительств в рамках этой организации.

Посол Эльмира Ахундова в свою очередь отметила, что приложит все усилия для дальнейшего расширения и углубления существующих связей между двумя странами.

Она добавила, что Азербайджан и Украина поддерживают друг друга в двустороннем формате и в международных организациях, выразила благодарность официальному Киеву за позицию, демонстрируемую по вопросу территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. Посол подчеркнула, что поддержка Украиной справедливой позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту на международной платформе - показатель высокого уровня отношений между двумя странами.

(Текст: Кямаля Сеидова)