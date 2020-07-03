Парламент Азербайджана провел плодотворную работу в ходе весенней и внеочередной сессий - глава комитета (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана провел плодотворную работу как во время весенней сессии VI созыва, так и в ходе внеочередной сессии, сказал в пятницу Trend глава парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.

"Новый состав парламента очень активно и плодотворно поработал над задачами, поставленными главой государства в ходе выступления 10 марта в Милли Меджлисе. Считаю, что доверие, оказанное парламенту нового созыва, оправдывает себя. В частности, в условиях пандемии COVİD-19 Милли Меджлис VI созыва, выступая с законодательными инициативами, и оперативно принимая законы, внес важный вклад в дальнейшее укрепление законодательной базы политики, проводимой Президентом Азербайджана", - сказал он.

Глава парламентского комитета отметил, что за короткое время в Милли Меджлисе были проведены структурные преобразования: "Реформы, проведенные как Аппарате, так и Управлении делами парламента, обеспечили переход на качественно новый этап, и сформировалась новая структура, отвечающая требованиям дня. За период весенней сессии и внеочередной сессии Милли Меджлиса VI созыва был принят ряд важных законов, посредством видеоконференций проведены мероприятия с международными организациями".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)