В Устав Государственной налоговой службы внесены изменения

Политика 3 июля 2020 17:28 (UTC+04:00)
В Устав Государственной налоговой службы внесены изменения

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2019 года номер 911 "Положение о министерстве экономики Азербайджанской Республики" и в утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 мая 2020 года номер 1017 "Положение о Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, Указом Президента Азербайджанской Республики в "Положение о министерстве экономики Азербайджанской Республики" от 30 декабря 2019 года номер 911 (Собрание законодательных актов Азербайджанской Республики, 2019 год, № 12, статья 1954 - Указ Президента Азербайджанской Республики от 12 мая 2020 года № 1017) добавляется подпункт 3.0.91-5 следующего содержания:

"Осуществлять контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов посредством соответствующих инстанций, входящих в их структуру".

Кроме того, в "Положение О государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджанской Республики", утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 мая 2020 года номер 1017, добавлен подпункт 3.0.18 - 1 следующего содержания:

"Осуществлять контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов".

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