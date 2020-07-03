В Устав Государственной налоговой службы внесены изменения

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2019 года номер 911 "Положение о министерстве экономики Азербайджанской Республики" и в утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 мая 2020 года номер 1017 "Положение о Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджанской Республики".



Как сообщает Trend, Указом Президента Азербайджанской Республики в "Положение о министерстве экономики Азербайджанской Республики" от 30 декабря 2019 года номер 911 (Собрание законодательных актов Азербайджанской Республики, 2019 год, № 12, статья 1954 - Указ Президента Азербайджанской Республики от 12 мая 2020 года № 1017) добавляется подпункт 3.0.91-5 следующего содержания:

"Осуществлять контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов посредством соответствующих инстанций, входящих в их структуру".

Кроме того, в "Положение О государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджанской Республики", утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 мая 2020 года номер 1017, добавлен подпункт 3.0.18 - 1 следующего содержания:

"Осуществлять контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов".